23 trường quân đội công bố kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng 2026

Bộ Quốc phòng vừa công bố kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2026 tại các học viện và nhà trường trong quân đội. Theo đó, việc tuyển sinh được triển khai nhằm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Năm 2026, 23 học viện và trường sĩ quan trong quân đội tham gia tuyển sinh với 5.420 chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025.

Các cơ sở đào tạo gồm nhiều học viện và trường sĩ quan chủ lực như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Hải quân, Học viện Phòng không – Không quân, Học viện Biên phòng, Học viện Khoa học quân sự cùng các trường sĩ quan như Lục quân, Chính trị, Công binh, Pháo binh, Thông tin, Tăng thiết giáp, Không quân…

Năm 2026, 23 trường quân đội tuyển sinh trình độ cao đẳng, đại học với 5.420 chỉ tiêu. (Ảnh minh họa: Cổng TTĐT BQP)

Quy định về sơ tuyển

Việc tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Ban Tuyển sinh quân sự – Bộ Quốc phòng, áp dụng trên phạm vi cả nước. Thí sinh đăng ký xét tuyển phải trải qua vòng sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự địa phương hoặc đơn vị trước khi tham gia các bước xét tuyển tiếp theo.

Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp xã, phường, đặc khu; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

Chỉ tiêu và thông tin tuyển sinh cụ thể

Theo thông tin tuyển sinh của khối trường quân đội năm 2026, các học viện và trường sĩ quan sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau tùy theo ngành đào tạo, song chủ yếu xoay quanh các môn Toán, Vật lý, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ.

Các tổ hợp phổ biến, gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh).

Trong đó, nhiều trường đào tạo khối kỹ thuật như Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Thông tin hay Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp chủ yếu xét các tổ hợp có Toán và Vật lý làm nền tảng; trong khi một số ngành thuộc nhóm khoa học xã hội tại các cơ sở như Học viện Biên phòng hoặc Trường Sĩ quan Chính trị sử dụng các tổ hợp có Ngữ văn và Toán kết hợp với Lịch sử, Địa lý hoặc Ngoại ngữ.

Việc quy định các tổ hợp xét tuyển nhằm bảo đảm phù hợp với đặc thù đào tạo của từng ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng đầu vào của hệ thống các học viện, trường sĩ quan trong quân đội.

Tuyển chọn chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn quân đội

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng phục vụ tuyển sinh vào các trường quân đội. Kỳ thi nhằm đánh giá năng lực học sinh THPT phù hợp với yêu cầu đào tạo trong môi trường quân sự.

Dự kiến, kỳ thi được tổ chức sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào khoảng tuần thứ ba của tháng 6/2026. Kết quả kỳ thi này sẽ được các học viện và trường sĩ quan sử dụng trong xét tuyển, bên cạnh các phương thức khác như xét tuyển thẳng hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu và thông tin tuyển sinh 23 trường quân đội. (Ảnh: Bộ Quốc Phòng)

Việc tăng quy mô chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 được đánh giá là bước đi nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ sĩ quan, cán bộ chuyên môn cho quân đội trong bối cảnh hiện đại hóa lực lượng vũ trang.