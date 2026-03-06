Đi chợ thấy 7 loại rau này phải mua ngay, cực ít thuốc trừ sâu, giá bao nhiêu cũng đáng tiền

Dưới đây là 7 loại rau khá phổ biến, thường ít phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và cũng được nhiều nông dân ưu tiên để gia đình dùng.

Hẹ: Mùi hăng tự nhiên giúp xua côn trùng

Hẹ chứa hợp chất allicin, một chất tạo nên mùi hăng đặc trưng tương tự tỏi. Mùi này có tác dụng xua đuổi nhiều loại côn trùng, vì vậy khi trồng hẹ, người nông dân thường ít phải dùng thuốc trừ sâu. Khi chọn mua, nên ưu tiên những bó hẹ có lá xanh đậm, tươi, gốc trắng và không bị dập nát. Hẹ có thể dùng để xào trứng, nấu canh hoặc làm nhân bánh rất thơm ngon.

Hành tỏi non và ngồng tỏi: Mùi đặc trưng khiến sâu bọ tránh xa

Hành tỏi non và ngồng tỏi cũng chứa nhiều allicin nên côn trùng rất ít khi tấn công. Khi mua hành tỏi non nên chọn lá xanh tươi, không bị vàng; còn ngồng tỏi nên chọn loại thẳng, giòn và còn non. Hai loại rau này có thể xào đơn giản hoặc kết hợp với thịt, tạo nên món ăn đậm đà.

Ớt: Vị cay là “lá chắn” tự nhiên

Ớt chứa capsaicin, hợp chất tạo vị cay đặc trưng. Không chỉ kích thích vị giác của con người, capsaicin còn khiến nhiều loại côn trùng tránh xa. Vì vậy các loại ớt như ớt xanh, ớt đỏ hay ớt nhỏ thường có khả năng kháng sâu tự nhiên. Khi chọn ớt nên chọn quả có vỏ bóng, màu sắc tươi, cầm chắc tay.

Gừng: Vỏ dày, mùi cay giúp hạn chế sâu bệnh

Gừng mọc dưới đất, có lớp vỏ khá dày cùng mùi cay nồng đặc trưng, khiến sâu bệnh khó xâm nhập. Khi mua nên chọn củ có vỏ nguyên vẹn, chắc tay, không có dấu hiệu mốc hay mềm nhũn. Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn thường được dùng để làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa.

Các loại hành: Mùi hăng khiến côn trùng tránh xa

Từ hành tây, hành lá đến hành củ hay hành hương, tất cả đều có mùi hăng đặc trưng mà nhiều loại côn trùng không ưa. Nhờ vậy trong quá trình trồng trọt, lượng thuốc trừ sâu sử dụng thường khá ít. Khi mua nên chọn cây hành có lá thẳng, phần củ trắng dài và gốc không bị thối.

Đậu bắp: Lớp lông và chất nhầy tạo lớp bảo vệ

Đậu bắp có lớp lông mịn bên ngoài và chất nhầy đặc trưng bên trong, giúp hạn chế côn trùng bám vào. Ngoài ra loại rau này phát triển nhanh và thu hoạch sớm nên ít khi phải phun thuốc. Đậu bắp có thể dùng để luộc, xào hoặc nấu canh, tạo cảm giác thanh nhẹ cho bữa ăn.

Các loại đậu que: Sinh trưởng nhanh, ít sâu bệnh

Những loại như đậu đũa hay đậu que có vỏ khá dày, ít bị sâu cắn phá. Thêm vào đó, chúng có thời gian sinh trưởng và thu hoạch tương đối ngắn nên nguy cơ sâu bệnh thấp. Khi chọn mua nên ưu tiên quả có màu xanh tươi, giòn và có thể bẻ gãy dễ dàng.

Lưu ý khi rửa và chọn rau

Dù là những loại rau ít sử dụng thuốc trừ sâu, người tiêu dùng vẫn nên rửa kỹ trước khi chế biến. Tốt nhất nên rửa dưới vòi nước chảy, sau đó có thể ngâm trong nước muối loãng hoặc nước pha baking soda khoảng 10 phút để loại bỏ bụi bẩn và dư lượng hóa chất.

Ngoài ra, nên ưu tiên rau theo mùa và rau trồng tại địa phương để giảm thời gian vận chuyển, giúp rau tươi hơn. Khi mua, cũng không nên quá tin vào quan niệm “rau có lỗ sâu mới là rau sạch”, bởi đôi khi rau bị sâu nhiều lại khiến người trồng phải dùng thuốc nhiều hơn.

Nhìn chung, 7 loại rau trên đều là những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn gia đình. Hiểu rõ đặc điểm của chúng sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm hợp lý hơn, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa yên tâm về độ an toàn. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt đến đâu cũng nên ăn với lượng vừa phải, đặc biệt những loại có tính cay hoặc kích thích như ớt và gừng cần dùng hợp lý nếu hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Nguồn và ảnh: Weibo