Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước từ nay đến hết 31/12/2026

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023 quy định độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước như sau:

Điều 21. Độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước

1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

2. Thẻ căn cước đã được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

Căn cứ quy định trên, năm 2026, những người sinh vào 04 năm sau đây sẽ phải thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước mới do đã đến tuổi theo quy định:

- Sinh năm 2012 (đủ 14 tuổi).

- Sinh năm 2001 (đủ 25 tuổi).

- Sinh năm 1986 (đủ 40 tuổi).

- Sinh năm 1966 (đủ 60 tuổi).

Lưu ý: Trường hợp công dân đã thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi cấp đổi, thì thẻ căn cước đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ căn cước tiếp theo.

3 năm sinh làm Căn cước năm 2026 được dùng trọn đời

Luật Căn cước 2023 quy định rõ các mốc tuổi mà công dân phải thực hiện cấp đổi thẻ nhằm đảm bảo thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học luôn được cập nhật chính xác trong hệ thống. Theo đó, các mốc quan trọng gồm 14 tuổi (cấp lần đầu), 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở các mốc bắt buộc này mà ở cơ chế linh hoạt được luật cho phép. Cụ thể, nếu công dân thực hiện cấp đổi thẻ trong vòng 2 năm trước các mốc tuổi nêu trên, thẻ mới sẽ được kéo dài giá trị sử dụng đến tận mốc kế tiếp.

Đặc biệt, tại mốc 60 tuổi, mốc cuối cùng trong chu kỳ cấp đổi, luật quy định rằng nếu thẻ được cấp khi công dân đã từ đủ 58 tuổi trở lên thì thẻ đó sẽ có giá trị sử dụng không thời hạn.

Điều này có nghĩa là nếu thực hiện cấp đổi thẻ ở giai đoạn trước hoặc đúng mốc 60 tuổi nhưng từ 58 tuổi trở lên, công dân sẽ được cấp thẻ có giá trị vĩnh viễn.

Áp dụng vào thực tế năm 2026, những người sinh năm 1968, 1967 và 1966 sẽ lần lượt bước sang các độ tuổi 58, 59 và 60. Đây chính là 03 nhóm trường hợp nếu đi làm thẻ căn cước trong khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 31/12/2026 sẽ được cấp thẻ sử dụng trọn đời.

Các trường hợp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước

Ngoài trường hợp đến độ tuổi cấp đổi thẻ căn cước đã nêu tại mục 1, công dân thuộc các trường hợp sau đây phải thực hiện cấp đổi thẻ căn cước bao gồm:

- Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;

- Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;

- Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;

- Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

- Xác lập lại số định danh cá nhân;

- Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Ngoài ra, công dân phải thực hiện cấp lại thẻ Căn cước trong trường hợp sau:

- Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

(Điều 24 Luật Căn cước 2023)