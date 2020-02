Người thành công hiểu thấu: Cuộc sống này chính là ngã xong đứng dậy, liều mạng chạy tiếp

01

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã bị thất bại vô số lần.

Thi đại học điểm thấp, tôi phải đi học ở trường học mà bản thân không thích; vì người nhà ngăn cản mà tôi từ bỏ công việc mà bản thân yêu thích; học người ta khởi nghiệp, nhưng tôi làm bao nhiêu lỗ bấy nhiêu.

Những tưởng là bi kịch nối tiếp bi kịch nhưng may sao sau mỗi lần vấp ngã đều có cánh cửa mới mở ra chờ tôi. Tại trường học mình không thích tôi phát hiện ra bản thân khá có duyên với ngành thương mại điện tử; từ bỏ công việc yêu thích, nhưng khi làm công việc mới, tôi còn thành công hơn khi làm công việc cũ; đầu tư thất bại nhưng tôi lại thu được bài học kinh nghiệm tạo tiền đề cho thành công sau này.

Rất nhiều người nói với tôi: "Sao anh lại may mắn thế? Số anh may thật đấy!" Tôi chỉ nhẹ nhàng cười. Bởi vì tôi biết rằng, may mắn là 99% thất bại cộng với 1% thành công; bởi vì tôi biết, nỗ lực chưa chắc đã thành công, nhưng không nỗ lực chắc chắn sẽ không thành công.

Đời người là bể khổ, không có ai có thể mãi mãi thuận lợi. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bạn luôn ở chỗ cũ, không dám tiến về phía trước.

02

Cách đây không lâu, tôi có quen một doanh nhân thành đạt, Chị ấy là giám đốc kinh doanh của một công ty nổi tiếng. Hồi đầu mới gặp, tôi chỉ nghĩ chị ấy là một người hào phóng, khiêm tốn, can đảm. Sau khi dần dần tiếp xúc, tôi hỏi: "Mấy năm nay chị đều thuận lợi thế này à?"

Chị ấy cười cười, dùng giọng điệu nhẹ nhàng như kể chuyện của người khác để kể cho tôi nghe những chuyện mà chị ấy gặp phải trong mười năm trở lại đây.

Năm đó, chị vẫn còn trẻ, bằng nhiệt huyết của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, chị được thăng chức làm trưởng ban kinh doanh. Ban đầu mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp, công việc thuận lợi, nhưng hoa nở hút bướm, cây to đón gió, bởi vì thành tích công việc của chị tốt dẫn đến đồng nghiệp đố kỵ. Họ liên kết lại hại chị, ngụy tạo chứng cứ, tố chị trốn thuế.

Khoảng thời gian đó, đối với chị vô cùng khó khăn, những người cùng ngành đều muốn làm khó chị ấy, chặn đường lui của chị. Chồng chị ấy, đại diện pháp lý, bị bắt, một mình chị phải đối mặt với cục diện khó khăn, không dám về nhà, chỉ biết trốn đông trốn tây.

Chị nói, khi ấy, ngày nào cũng cảm thấy như ngày tận thế, không thể chống đỡ được nữa, nhưng, mỗi lần như vậy, sau khi khóc xong, chị lại cảm thấy không đáng, rồi sau đó cắn chặt răng tiếp tục chống đỡ.

Cuối cùng, nhờ một số nhân viên giúp đỡ, chị cũng tìm được chứng cứ chứng minh công ty mình vô tội. Sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua chuyện này, chị càng trưởng thành hơn, làm việc cẩn thận hơn, công việc càng ngày càng phát triển.

Nhưng cũng chính lúc này, kho hàng nhà chị đột nhiên bị hỏa hoạn, hàng tấn hàng tết bị thiêu rụi.

Chị ấy nói, ngày đó, đứng trước kho, mắt nhìn lính cứu hỏa dập lửa, mũi ngửi thấy mùi hàng cháy khét, cuối cùng chị cũng hiểu được thế nào là "muốn khóc mà không có nước mắt".

Tất cả mọi người đều cho rằng chị sẽ bị gục ngã, nhưng chị vẫn tiếp tục đứng dậy một lần nữa. Chị tự nói với bản thân mình: "Sợ cái gì, chỉ cần người còn sống, tất cả đều có thể làm lại từ đầu." Cứ như vậy, gánh áp lực nặng nề trên vai, chị vay tiền làm lại từ đầu.

Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày chị đều vừa vận chuyển hàng cùng nhân viên kho, sau đó lại đi tiếp thị hàng cùng nhân viên tiếp thị.

Quả nhiên, người thành công không phải không có nước mắt, mà họ đã nuốt nước mắt vào trong liều mình chạy tiếp.

03

Cuộc sống là một quá trình không ngừng thử thách, khi bạn vẫn còn năng lực và dũng cảm để tiếp tục thử thách, bạn hãy cảm thấy bản thân thật may mắn, bởi vì chỉ cần có thể tiếp tục cố gắng, vậy thì bạn vẫn còn khả năng thành công.

Ngay từ hôm nay, nếu bạn muốn học nhảy, vậy cứ học đi, đừng lo bản thân xương quá cứng, không nhảy được; muốn học đàn, vậy cứ học đi, đừng sợ rằng mình đã qua tuổi tốt nhất để học; muốn nâng cao năng lực bản thân vậy cứ học đi, đừng cảm thấy bản thân đã quá già để học; muốn khởi nghiệp vậy khởi nghiệp đi chỉ cần bạn đã chuẩn bị đầy đủ, không cần lo sau khi thất bại sẽ không còn cơ hội.

Hãy nhớ rằng, một kết cục tốt đẹp không có nghĩa là quá trình tốt đẹp. Gặp khó không bỏ, không ngừng tiến về phía trước mới có thể có được hạnh phúc.

Chúc bạn thành công!