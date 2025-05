Người thông minh dùng điều hoà theo cách này, tôi "học mót" rồi sướng điên khi thấy tiền điện giảm 30%

Một nghiên cứu mới được công bố bởi Trung tâm Sức khỏe và Nhiệt tại Đại học Sydney (Úc) cho thấy: Việc sử dụng quạt điện trước khi bật điều hòa có thể giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện mà vẫn mang lại cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Cụ thể, khi nhiệt độ trong phòng chưa quá cao, bạn chỉ cần bật quạt để tạo luồng gió nhẹ. Gió không làm giảm nhiệt độ không khí nhưng lại giúp cơ thể tỏa nhiệt tốt hơn và thúc đẩy quá trình bay hơi mồ hôi, từ đó giúp bạn cảm thấy mát hơn mà không cần phải bật điều hòa ngay.

Nhóm nghiên cứu còn khuyến nghị chỉ nên bật điều hòa khi nhiệt độ phòng vượt qua ngưỡng 27 độ C và duy trì ở mức 27-28 độ C thay vì cài thấp như 22-24 độ C như thói quen nhiều người. Mức nhiệt này được cho là cân bằng giữa cảm giác dễ chịu và khả năng tiết kiệm năng lượng.

Hiệu quả tiết kiệm điện đáng kể: giảm tới gần 30%

Nghiên cứu trước đó từ cùng nhóm tác giả cho thấy chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa từ 24 độ lên 26,5 độ C và kết hợp sử dụng thêm quạt bàn hoặc quạt trần, bạn đã có thể tiết kiệm tới gần 30% lượng điện tiêu thụ.

Trong khi đó, quạt chỉ tiêu tốn khoảng 3% điện năng so với máy lạnh. Do đó, thay vì “phó mặc” hoàn toàn cho điều hòa, việc dùng quạt trước và trong khi bật máy lạnh chính là "chiến lược" tiết kiệm cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, luồng gió từ quạt giúp luân chuyển không khí lạnh tốt hơn trong phòng, khiến điều hòa hoạt động ít hơn mà vẫn đạt hiệu quả làm mát tối ưu.

Lợi sức khỏe lâu dài

Mặt khác, việc lạm dụng điều hòa không chỉ gây tốn kém mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ, người có bệnh lý tim mạch hoặc phụ nữ mang thai. Lý do là khi cơ thể quen với môi trường điều hòa lạnh liên tục dưới 24 độ C, hệ thống điều nhiệt tự nhiên của con người dần suy yếu. Điều này giải thích vì sao nhiều người cảm thấy mệt, choáng váng, thậm chí chóng mặt khi bước ra khỏi phòng lạnh và đối mặt với cái nắng gay gắt ngoài trời.

Chính vì thế, khoa học khuyến nghị nên phối hợp linh hoạt giữa quạt và điều hòa để giữ nhiệt độ vừa phải, giúp cơ thể duy trì khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài, từ đó giảm các rủi ro về sức khỏe trong mùa nóng.

Cách dùng quạt và điều hòa tối ưu theo khoa học

Để áp dụng hiệu quả khuyến nghị từ các chuyên gia, bạn có thể điều chỉnh thói quen sử dụng thiết bị làm mát như sau:

- Bắt đầu bằng việc bật quạt khi cảm thấy nóng.

- Chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ trong phòng vượt quá 27 độ C.

- Luôn kết hợp quạt bàn hoặc quạt trần khi dùng điều hòa để không khí lạnh lan tỏa đều.

- Cài đặt điều hòa ở mức 27-28 độ C, tránh để quá lạnh.

- Tắt điều hòa khi đã đủ mát và duy trì bằng quạt để giảm tiêu hao điện.

Nguồn: Tổng hợp