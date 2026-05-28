Người tiêu dùng Việt Nam quan tâm trải nghiệm mua sắm ứng dụng AI

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, công bố kết quả mới từ nghiên cứu Visa Consumer 360 , khảo sát 1.000 người tiêu dùng tại Việt Nam, cho thấy người dùng đang tự tin bước vào kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số mới, với mức độ sẵn sàng nổi trội so với phần lớn các thị trường trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả phân tích cho thấy mức độ lạc quan của người tiêu dùng Việt Nam đang nằm trong nhóm cao nhất khu vực, trong bối cảnh niềm tin tiêu dùng tại nhiều quốc gia châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa thực sự đồng đều, qua đó phản ánh đà phát triển nhanh chóng của Việt Nam trong khuôn khổ chương trình chuyển đổi số quốc gia. Xu hướng này đang ngày càng tác động rõ nét đến cách người Việt mua sắm, thanh toán và tiếp cận các công nghệ mới.

Khi niềm tin ngày càng được củng cố, người tiêu dùng Việt cũng cởi mở hơn với các hình thức mua sắm và thanh toán số hiện đại, nơi nền tảng số đóng vai trò trung tâm. Điều này đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường dẫn đầu khu vực trong làn sóng chuyển đổi thương mại đang diễn ra mạnh mẽ.

Đáng chú ý, Việt Nam nổi bật với mức độ quan tâm cao đối với trải nghiệm mua sắm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cho thấy sự sẵn sàng cao trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

“Niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng phản ánh đà tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam cũng như tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế số. Điều này đang thúc đẩy những thay đổi rõ nét trong hành vi tiêu dùng, từ việc cởi mở hơn với các trải nghiệm mua sắm ứng dụng AI đến mức độ sẵn sàng cao hơn đối với thanh toán số xuyên biên giới. Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, Visa cam kết đồng hành, hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái và các nhà hoạch định chính sách nhằm hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái thanh toán mở và đáng tin cậy, nhằm thúc đẩy đổi mới nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm thanh toán liền mạch và bảo mật cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng,” bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ.

Từ niềm tin tiêu dùng đến những xu hướng mới của thị trường

Một trong những dấu hiệu rõ nét nhất của sự chuyển dịch này là việc người tiêu dùng Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với các trải nghiệm mua sắm có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI). Theo nghiên cứu Visa Consumer 360, khoảng một nửa người tiêu dùng tại châu Á - Thái Bình Dương cho biết sẵn sàng để AI tham gia vào quá trình mua sắm trực tuyến của mình, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường có mức độ đón nhận cao nhất, đạt 57% so với mức trung bình 50% của toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trên thực tế, các công cụ AI đang dần cho thấy vai trò rõ rệt trong việc giúp người dùng tìm kiếm, so sánh và hoàn tất giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và thông minh hơn. Tuy nhiên, song song với sự hào hứng đó, mối lo ngại về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, độ chính xác của thông tin cũng như rủi ro phát sinh các giao dịch ngoài ý muốn vẫn là thách thức lớn đối với nhiều người tiêu dùng. Điều này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về niềm tin và tính minh bạch khi AI đang trở thành một phần trong hành vi mua sắm hằng ngày.

Thanh toán xuyên biên giới khi người Việt ngày càng sẵn sàng kết nối với thế giới

Sự sẵn sàng của người tiêu dùng Việt Nam không chỉ giới hạn trong thị trường nội địa. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường dẫn đầu khu vực về mức độ sử dụng thẻ đa ngoại tệ, với 56% người tiêu dùng sở hữu và 34% đã sử dụng, so với mức trung bình của châu Á - Thái Bình Dương là 52% sở hữu và 28% sử dụng. Điều này phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp thanh toán an toàn, linh hoạt và dễ kiểm soát khi mua sắm hoặc du lịch quốc tế.

Trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thẻ tín dụng hiện đã vượt qua tiền mặt để trở thành phương thức thanh toán được ưa chuộng nhất trong các chuyến đi quốc tế. Đây là dấu mốc cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang những hình thức thanh toán không chỉ được chấp nhận rộng rãi mà còn mang lại mức độ an toàn và bảo vệ cao hơn cho người dùng. Việt Nam nằm trong nhóm thị trường dẫn đầu xu hướng này cũng cho thấy mức độ sẵn sàng ngày càng cao của người tiêu dùng trong việc tham gia sâu hơn vào dòng chảy thương mại và tiêu dùng xuyên biên giới đang phát triển mạnh mẽ.

Tổng thể, thông tin từ nghiên cứu đã phác họa bức tranh về một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi niềm tin của người tiêu dùng trở thành động lực thúc đẩy sự tham gia sâu rộng hơn vào nền kinh tế số, từ các giao dịch mua sắm hằng ngày đến những trải nghiệm tiêu dùng toàn cầu. Tại Việt Nam, khi người dùng ngày càng quen thuộc và chủ động hơn với các công cụ số, những rào cản từng hạn chế việc tiếp cận các trải nghiệm mới như mua sắm ứng dụng AI hay thanh toán xuyên biên giới cũng đang dần được xóa nhòa.