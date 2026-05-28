Zalo có thông báo mới đến tất cả người dùng

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin và gọi điện phổ biến nhất tại Việt Nam, được nhiều gia đình, cơ quan, trường học và cộng đồng sử dụng hằng ngày để trao đổi công việc, trò chuyện với người thân hay cập nhật thông tin. Nhờ tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích, Zalo ngày càng trở thành công cụ quen thuộc trong đời sống số của người dùng.

Mới đây, ứng dụng này vừa chính thức công bố cập nhật mới, tiếp tục đẩy mạnh tích hợp AI và nâng cấp trải nghiệm người dùng.

Theo đó , Zalo đã cho ra mắt tính năng phụ đề cuộc gọi video , sử dụng AI để chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung cuộc trò chuyện trong lúc gọi.

Tính năng đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ, như môi trường nhiều tiếng ồn, kết nối không ổn định, hoặc với người dùng lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực.

Để sử dụng tính năng này, người dùng ﻿có thể thực hiện theo cách sau: Trong cuộc gọi, người dùng nhấn dấu ba chấm và bật Phụ đề để sử dụng.

Bên cạnh đó, Zalo mới đây cũng đã cho ra mắt tính năng hữu ích cho người lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực, hỗ trợ người khiếm thị.﻿

Tính năng này hỗ trợ người dùng:

Đọc nội dung tin nhắn và hình ảnh: Tính năng sẽ đọc nội dung tin nhắn và các thông tin chi tiết như người gửi, giờ gửi, tệp đính kèm và mô tả chi tiết các hình ảnh, stickers được gửi trong đoạn chat.

Nhận biết vị trí các nút chức năng, giúp thao tác dễ dàng hơn: Bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình, bạn sẽ được hướng dẫn về các nút bấm, cảnh báo, thông báo tương ứng, giúp bạn dễ dàng thực hiện hành động mong muốn.

Hỗ trợ soạn thảo chính xác: Khi mở bàn phím để soạn tin nhắn, tính năng sẽ đọc to từng chữ cái theo chuyển động ngón tay, giúp bạn lựa chọn được đúng chữ cái cần sử dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp sử dụng các tính năng sẵn có của Zalo như Đọc tin nhắn và Chuyển giọng nói thành văn bản để giảm tải việc sử dụng tay, tối ưu sự tiện lợi khi kết nối với bạn bè.

Để sử dụng tính năng, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Với hệ điều hành Android: Trợ năng > bật TalkBack

Với hệ điều hành IOS: Trợ năng > bật VoiceOver+