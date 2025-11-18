Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?

18-11-2025 - 17:22 PM | Xã hội

Trường hợp các đối tượng của nghị quyết này đang có thẻ BHYT thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ BHYT

Ông Cao Văn Hùng (thường trú tại TP HCM) hỏi: Tôi được biết HĐND TP HCM đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho hai nhóm đối tượng gồm học sinh và người cao tuổi. Cụ thể người từ 65 đến 75 tuổi chưa được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ BHYT khác sẽ được TP HCM chi trả toàn bộ mức đóng. 

Tôi năm nay 67 tuổi và tôi vừa mua thẻ BHYT mới từ ngày 1-11-2025. Như vậy, tôi có được hoàn tiền đã mua BHYT?

Người TP HCM trên 65 tuổi đã mua BHYT có được hoàn tiền?- Ảnh 1.

Người dân TP HCM khám BHYT tại bệnh viện

Trả lời về vấn đề này, BHXH TP HCM cho biết người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TP HCM và chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác sẽ được hỗ trợ 100% chi phí BHYT.

Trường hợp các đối tượng của nghị quyết này đang có thẻ BHYT thì mức hỗ trợ được áp dụng kể từ ngày liền kề hết hạn của thẻ BHYT.

Như vậy, trường hợp của ông Hùng không được hoàn tiền lại. Thẻ BHYT được hỗ trợ áp dụng kể từ ngày liền kề ngày hết hạn của thẻ BHYT cũ, tức là từ ngày 2-11-2026.

Từ nay đến hết năm 2025: Những ai vẫn được dùng thẻ BHYT giấy?

Theo Hồng Đào

Người lao động

