Nhiều cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người dân TP HCM cần biết

09-11-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, BHXH TP HCM đề nghị chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký đến các cơ sở khác.

Bảo hiểm xã hội TP HCM có thông báo về việc ngưng hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với một số cơ sở y tế trên địa bàn.

Nhiều cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, người dân TP HCM cần biết- Ảnh 1.

Người dân khám bệnh bằng thẻ BHYT tại TP HCM

Theo đó, các cơ sở ngưng hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gồm:

1. Trạm y tế phường 4, quận Gò Vấp - Địa chỉ cũ: 84 Lê Lợi, phường 4, quận Gò Vấp; địa chỉ mới: 84 Lê Lợi, phường Hạnh Thông, TP HCM (mã KCB: 79130).

2. Trạm y tế phường 9, quận Gò Vấp - Địa chỉ cũ: 9 đường số 3, phường 9, quận Gò Vấp; địa chỉ mới: 9 đường số 3, phường Thông Tây Hội, TP HCM (mã KCB: 79556).

3. Trạm y tế phường 4, quận 6 - Địa chỉ cũ: 276 Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6; địa chỉ mới: 276 Phạm Văn Chí, phường Bình Tiên, TP HCM (mã KCB: 79290).

4. Trạm y tế phường 13, quận 6 - Địa chỉ cũ: A14/1 Bà Hom, phường 13, quận 6; địa chỉ mới: A14/1 Bà Hom, phường Phú Lâm, TP HCM (mã KCB: 79282).

Để đảm bảo quyền lợi BHYT của người tham gia BHYT, BHXH TP HCM đề nghị BHXH các cơ sở, BHXH tỉnh, thành phố, các đại lý thu BHYT chuyển người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trên đến đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh khác.

Theo Hồng Đào

Người lao động

