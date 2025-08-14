Người trẻ tổ chức sự kiện hỗ trợ startup Việt trẻ tại UK

GVB Festival – Bệ phóng quốc tế cho startup Việt trẻ

GVB Festival (Global Vietnam Business Festival) là nền tảng kết nối các doanh nghiệp Việt với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác, đổi mới và phát triển bền vững. Cuộc thi hướng đến các ý tưởng khởi nghiệp đột phá trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, môi trường, giáo dục, nông nghiệp, logistics… Tại sự kiện, các đội thi không chỉ trình bày mô hình kinh doanh mà còn trực tiếp nhận góp ý chuyên môn từ các nhà đầu tư, cố vấn và chuyên gia trong ngành.

Năm nay, GVB Festival được tổ chức bởi Hamy Academy – đơn vị tiên phong trong đào tạo kỹ năng kinh doanh, lãnh đạo, nghệ thuật và phát triển tài năng, phối hợp cùng HUB Network UK – chi nhánh quốc tế của Mạng lưới Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số HUB Network. HUB Network UK quy tụ những bạn trẻ là nghiên cứu sinh và học viên thạc sĩ tại các đại học danh tiếng tại Anh Quốc có chung niềm đam mê với kinh doanh và khởi nghiệp.

Sau hơn 4 năm hoạt động, HUB Network hiện nay có mạng lưới hơn 10.000 người trẻ tại 10 khu vực hoạt động trong nước (HUB Network Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh) & quốc tế (HUB Network Singapore, Trung Quốc, Úc, Hoa Kỳ, Vương Quốc Anh, Châu Âu, Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất) cùng hơn 40 CLB trực thuộc tại các trường Đại học trên địa bàn 3 thành phố lớn của Việt Nam. Cùng nhau, đội ngũ thành viên HUB Network đã trực tiếp triển khai và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp lớn thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án thực chiến tạo tác động tích cực cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam.

Hành trình của HUB Network UK – Gắn kết cộng đồng, nâng tầm startup Việt tại Vương Quốc Anh

Là đại diện chính thức của HUB Network tại khu vực Anh quốc, đội ngũ Ban điều hành HUB Network UK mang sứ mệnh xây dựng một cộng đồng hỗ trợ giúp du học sinh Việt Nam tại Vương quốc Anh khởi nghiệp và phát triển các startup đổi mới sáng tạo. Trong năm vừa qua, HUB Network UK đã phối hợp với các đối tác chiến lược như SVUK (Vietnamese Student Association in the UK), The Project Darts, và VietPro để triển khai các sự kiện ý nghĩa như webinar về khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo, cung cấp kiến thức thực tiễn cho cộng đồng sinh viên và người trẻ Việt tại UK; khởi động HUB Challenge 2025, mở ra sân chơi toàn cầu, nơi các startup Việt tại Vương Quốc Anh được kết nối với nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam và trên toàn cầu; đồng tổ chức GVB Start-up 2025 - một sân chơi khởi nghiệp quốc tế, đánh dấu bước tiến quan trọng của cộng đồng startup Việt tại Anh.

Hướng tới năm 2025 và 2026, HUB Network UK cam kết tiếp tục mở rộng ảnh hưởng, đồng hành cùng thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam trên hành trình hướng tới thành công.

Bệ phóng cho những ý tưởng Việt mang tầm quốc tế

Cuộc thi GVB Festival 2025 đã khép lại với những ý tưởng xuất sắc và đội thi giàu tiềm năng:

Top 1: Straw Wood - Giải pháp vật liệu thân thiện với môi trường làm từ rơm thay thế gỗ

Top 2: Futuristic Microalgae - Ứng dụng vi tảo trong xử lý nước thải nhà máy chế biến thủy sản.

Top 3: UCTalent Labs - Nền tảng giới thiệu nhân tài trên blockchain với hệ thống giới thiệu dựa trên phần thưởng và AI Career Agent.

Tiềm năng tương lai

GVB Festival 2025 không chỉ khép lại với những ý tưởng ấn tượng và những đội thi đầy triển vọng, mà còn mở ra một hướng đi dài hạn cho phong trào khởi nghiệp của người Việt trẻ tại Vương Quốc Anh. Qua việc kết nối các bạn trẻ năng động với mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư và tổ chức hỗ trợ, sự kiện đã đặt nền móng cho một hệ sinh thái startup Việt bài bản và bền vững trên đất nước Anh. Trong tương lai, sự kiện có tiềm năng mở rộng quy mô ra toàn châu Âu, trở thành một điểm hội tụ của những sáng kiến kinh doanh mang bản sắc Việt và định hướng toàn cầu.