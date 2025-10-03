Người Trung Quốc ăn bánh trung thu nhân dế: "Kịch tính trong từng miếng ăn"

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, những ý tưởng độc đáo về bánh Trung thu đang trở thành đề tài gây chú ý. Nổi bật nhất là loại bánh có nhân làm từ dế nuôi: dế sau khi được sấy khô và nghiền thành bột sẽ được phối trộn với các nguyên liệu quen thuộc như hạt và mè đen.

Theo quảng cáo của nhà sản xuất, sản phẩm này mang lại “gấp đôi giá trị dinh dưỡng và hương vị”, thậm chí còn được thực khách từng nếm thử nhận xét vui rằng: “Không thử thì uổng phí cả đời”.

Dân tình xứ tỷ dân cũng bàn tán rôm rả về chủ đề “bánh Trung thu nhân dế”. Nhiều người ví đây là món ăn dành cho những ai muốn thử thách bản lĩnh ẩm thực của mình.

Điều thú vị là không ít khách hàng lại mong nhà sản xuất giữ nguyên hình dạng con dế thay vì chỉ dùng bột nghiền mịn, với lý do “như vậy mới đủ kịch tính khi thưởng thức”.

Các chuyên gia trong ngành thực phẩm cho rằng, việc sử dụng protein từ côn trùng như dế vốn đã được một số quốc gia nghiên cứu và khai thác như một nguồn nguyên liệu mới. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, đưa dế vào nhân bánh Trung thu vẫn là bước đi tiên phong, cần bảo đảm những tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, nhất là về kiểm soát kim loại nặng và vi sinh. Bên cạnh đó, rào cản lớn nhất lại nằm ở sự e dè của người tiêu dùng.

Trong dân gian, dế từ lâu đã được một bộ phận người tiêu dùng ưa chuộng như một món ăn lạ miệng. Tuy nhiên, hiểu biết khoa học về giá trị dinh dưỡng của dế vẫn còn hạn chế, hiện chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu.

Trong y học cổ truyền, Hải Thượng Lãn Ông và Tuệ Tĩnh từng ghi chép rằng dế có thể hỗ trợ lợi tiểu, giải độc, trị sỏi thận, thúc đẻ và kích thích sinh dục. Dẫu vậy, những công dụng này vừa có lợi vừa tiềm ẩn nguy cơ, đặc biệt chỉ xuất hiện khi sử dụng với số lượng lớn.

Thực tế, vẫn có không ít ca nhập viện vì ăn dế không đúng cách hoặc không đảm bảo vệ sinh. Các chuyên gia cảnh báo: côn trùng nói chung có thể là thực phẩm, nhưng cũng dễ trở thành nguồn gây ngộ độc. Nguyên nhân thường gặp là ăn phải côn trùng đã chết sinh độc tố, bị nhiễm nấm, hoặc chứa nhựa từ những loài cây độc như cọc rào, cỏ lào, thầu dầu tía… Ngoài ra, một số chất tiết độc tố không bị phá hủy trong quá trình chế biến, cùng lượng protein lạ trong côn trùng cũng có thể gây dị ứng ở người mẫn cảm.

Rủi ro càng tăng khi người dùng thiếu kiến thức về chọn lựa, sơ chế và chế biến côn trùng. Việc chủ quan thử nghiệm theo truyền miệng, ăn sống, ăn tái hay ngâm rượu càng tiềm ẩn nhiều mối nguy, có thể dẫn đến ngộ độc và trong trường hợp nghiêm trọng còn đe dọa tính mạng.

Không chỉ dừng lại ở dế, các nhà sản xuất tại Trung Quốc còn liên tục thử nghiệm nhiều nguyên liệu “khó ngờ”. Có địa phương làm loại bánh trung thu nhân giấm; tại Quảng Đông xuất hiện bánh trung thu nhân chao (đậu phụ lên men); Tứ Xuyên thì gây tò mò với bánh nhân thịt thỏ lạnh. Một doanh nghiệp ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) thậm chí còn giới thiệu bánh nhân đậu cô ve thịt, được nhận xét mang độ dai đặc trưng, gợi nhớ vị bánh ú mặn.

Sáng tạo này lan rộng tới cả lĩnh vực y tế: một bệnh viện tại Sơn Đông đã cho ra đời bánh Trung thu dược liệu, kết hợp nguyên tắc của y học cổ truyền. Ngoài ra, thực khách còn bắt gặp những phiên bản “lạ lẫm” khác như bánh nhân tôm càng ở Hồ Nam, bánh nhân ớt dầu giấm hay gà hồ lô tại Thiểm Tây. Những biến tấu này không chỉ thử thách khẩu vị truyền thống mà còn được giữ ở mức giá hợp lý.

Trước làn sóng hương vị mới, dân mạng vừa ngạc nhiên vừa hài hước bình luận: “Đề nghị sớm ra mắt bánh nhân lẩu cá lóc nấu dưa chua và thịt kho tàu”.