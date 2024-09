Người trường thọ thường có 2 điểm chung này ở cổ: Nếu bạn có đủ thì xin chúc mừng!

"Muốn biết một người khỏe hay không, hãy nhìn vào cổ", câu nói này ngụ ý rằng cổ là bộ phận có thể phản ánh được tình trạng sức khỏe toàn cơ thể. Nguyên nhân là vì cổ là vùng chứa các cơ quan quan trọng gồm thực quản, khí quản, tuyến giáp và các tuyến nội tiết khác. Nếu cơ thể bạn khoẻ mạnh, có tiềm năng trường thọ thì cổ sẽ có 2 đặc điểm sau:

1. Khớp cổ mềm mại, trơn tru

Cổ là điểm kết nối giữa não và thân của con người. Nó được ví như một huyết mạch, không chỉ nâng đỡ đầu mà còn là cách duy nhất để vận chuyển chất dinh dưỡng lên não. Việc duy trì sức khỏe vùng cổ là điều rất quan trọng đối với cơ thể thế nhưng đa số chúng ta đều bỏ qua.

Theo các chuyên gia, khớp cổ mềm và linh hoạt là dấu hiệu của một người có sức khỏe tốt, có tiềm năng sống thọ. Điều này sẽ giúp cho máu lưu thông, giảm nguy cơ gây bệnh cứng cổ, thoái hoá đốt sống cổ. Ngược lại, tình trạng cứng cổ lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển máu, dễ khiến máu cung cấp lên não không đủ, nguyên nhân gây ra các bệnh lý nguy hiểm, ảnh hưởng đến xương khớp.

Khớp cổ mềm và linh hoạt là dấu hiệu của sức khỏe tốt (Ảnh: Internet).

2. Cổ nhỏ, da cổ mịn màng

Những người sống lâu thường có một điểm chung là da cổ thường mịn màng và cổ có độ dày vừa phải, không quá béo hay quá gầy. Dấu hiệu này cho thấy sức khỏe của họ đang ổn định, các sợi collagen và đàn hồi của da được duy trì tốt, mỡ trên cơ thể phân bố tương đối đồng đều.

Ngược lại, những người có cổ to, dày là dấu hiệu cảnh báo sức khoẻ của họ không tốt, đoản thọ. Bởi người có cổ dày thường bị dư cân, béo phì, chất béo tích tụ trong cơ thể tương đối nhiều, trong đó có ở cả phần cổ. Do đó, họ rất dễ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não, rối loạn chuyển hóa. Bên cạnh đó, những người này cũng nên cảnh giác với chứng bướu cổ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, ngưng thở khi ngủ… Những căn bệnh này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia cho biết trong trường hợp bình thường, nếu chu vi cổ ở nữ vượt quá 35cm và ở nam vượt quá 38cm, chứng tỏ cổ tương đối to. Mọi người có thể nhìn cổ để phán đoán được phần nào tình hình sức khoẻ của mình.

Người có thể chất “trường thọ” còn sở hữu 3 đặc điểm này

Những người như thế nào sẽ sống lâu trăm tuổi? Câu trả lời là những người khỏe mạnh và có thể trạng tốt. Một người có sức khỏe tốt khi về già không chỉ có thể nhìn qua các chỉ số mà còn có thể nhìn qua vẻ bề ngoài và thể chất. Nếu đến tuổi trung niên mà bạn duy trì và sở hữu 3 đặc điểm dưới đây thì khả năng sống thọ là rất cao:

1. Nước da hồng hào

Sau khi con người già đi, các chức năng khác nhau trong cơ thể sẽ dần suy giảm và lưu lượng máu cũng chậm lại. Nếu một người già mà da dẻ hồng hào, có nghĩa là khí huyết trong cơ thể lưu thông thông tốt. Các mô và cơ quan đều được nuôi dưỡng đầy đủ.

Người có nước da hồng hào thường có sức khoẻ tốt (Ảnh: Internet).

2. Đùi to

Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học Anh đã chỉ ra rằng cứ tăng 5cm chu vi đùi thì nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 18% và cứ tăng 10cm chu vi vòng 3, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 10%. Theo đó, mông và đùi to có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi, từ đó kéo dài được tuổi thọ.

3. Nhịp tim đều

Trong trường hợp bình thường, nhịp tim của một người trưởng thành nên được duy trì ở mức 60-100 nhịp mỗi phút. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhịp tim khỏe mạnh nhất nằm trong khoảng 50-80 nhịp/phút. Những người có nhịp tim > 80 nhịp/phút có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn.