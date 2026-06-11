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Người từng chuyển khoản vào tài khoản Vietcombank sau khẩn trương đến công an trình báo

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Công an đề nghị các nạn nhân từng giao dịch với 2 tài khoản ngân hàng nghi vấn sớm liên hệ làm việc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đang thông báo tìm người bị hại liên quan vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức nhận tiền đặt cọc mua hàng qua livestream.

Ngày 6.6, cơ quan công an cho biết qua quá trình xác minh, các đối tượng đã lợi dụng hoạt động mua bán cây cảnh và vật tư phục vụ nuôi cá cảnh trên mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an đề nghị các nạn nhân từng giao dịch với 2 tài khoản ngân hàng nghi vấn sớm liên hệ làm việc. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, khi các cửa hàng phát trực tiếp (livestream) bán hàng, nhiều khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm thường để lại số điện thoại trong phần bình luận. Các đối tượng sau đó sử dụng tài khoản Zalo cá nhân, đổi tên trùng hoặc gần giống với tên cửa hàng đang livestream nhằm tạo sự nhầm lẫn, giả danh người bán để liên hệ với khách hàng.

Từ những số điện thoại thu thập được, các đối tượng chủ động nhắn tin, yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng vào các tài khoản ngân hàng mang số 1032288823 và 1036149925 mở tại Vietcombank.

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc từng thực hiện giao dịch với hai tài khoản ngân hàng nêu trên khẩn trương liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin, phối hợp làm rõ vụ việc.

Mọi thông tin liên quan có thể gửi về Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau, địa chỉ số 5A Hùng Vương, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

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