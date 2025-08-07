Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

07-08-2025 - 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 7 tháng đầu năm, cả nước có gần 86.000 người đi xuất khẩu lao động, các thị trường được người lao động chọn nhiều nhất gồm: Nhật Bản, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc...

Gần 86.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Nội vụ cho biết, trong tháng 7 năm nay, công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ với tổng số 11.090 lao động xuất cảnh.

Cụ thể, trong tháng 7, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường thu hút người lao động Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với 4.318 lao động, tiếp đến là Đài Loan (Trung Quốc) với 4.265 lao động và Hàn Quốc với 1.690 lao động.

Người Việt đi xuất khẩu lao động ở nước nào nhiều nhất?- Ảnh 1.

Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường thu hút người lao động Việt Nam. Ảnh: Dolab.

Các thị trường khác như Trung Quốc, Singapore, Rumani và Hungary cũng duy trì hoạt động tuyển dụng, mở thêm cơ hội cho người lao động.

Như vậy, tính chung 7 tháng đầu năm, toàn quốc đã đưa được hơn 85.780 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, đạt 65,9% kế hoạch năm (kế hoạch cả năm là 130.000 lao động).

"Đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp trong việc triển khai xúc tiến thị trường lao động ngoài nước, đồng thời phản ánh nhu cầu lớn của các quốc gia trên thế giới về nguồn nhân lực Việt Nam", Cục Quản lý lao động ngoài nước thông tin.

Thay đổi nhiều thủ tục liên quan xuất khẩu lao động

Nghị định 128 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ có hiệu lực từ ngày 1/7, quy định nhiều điểm mới trong quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trước đây, các thủ tục này thuộc về Cục Quản lý lao động ngoài nước. Cụ thể:

Thay đổi đáng chú ý là phân cấp một số thủ tục hành chính liên quan đến quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tại Điều 10 và 11 Nghị định 128 thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các cơ quan trung ương như trước đây.

UBND tỉnh nhận và ban hành văn bản chấp thuận chuẩn bị nguồn lao động cho doanh nghiệp dịch vụ; trả lời các báo cáo về trúng thầu, đầu tư ra nước ngoài; nhận và trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp thực hiện đăng ký đưa người lao động Việt Nam đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên.

Ban hành văn bản chấp thuận đăng ký hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài; xác nhận danh sách người lao động Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài…

Theo khoản 2 Điều 10 Nghị định 128, UBND cấp xã nơi thường trú của người lao động có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản việc đăng ký hợp đồng lao động của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trực tiếp giao kết.

Như vậy, so với trước đây, theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định 112/2021/NĐ-CP, nhiệm vụ này do các cơ quan cấp tỉnh hoặc trung ương thực hiện.

Theo Phan Thiên

Tiền Phong

