Người Việt đổ xô đặt mua, iPhone 18 Pro Max "cháy hàng" chỉ sau 10 phút

Apple và các đại lý tại Việt Nam bắt đầu nhận đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max từ 19h ngày 12/9, dự kiến giao máy từ 18/9. Tuy nhiên, ngay trong những phút đầu, một số phiên bản Pro Max đã bắt đầu chuyển sang trạng thái giao hàng muộn hơn.

Trên Apple Store Online, iPhone 18 Pro Max màu đỏ Burgundy, dung lượng 256 GB ban đầu hiển thị thời gian giao từ 18/9. Khoảng hai phút sau, thời gian này được điều chỉnh thành 2-3 tuần. Một số phiên bản màu đỏ 512 GB và xanh băng thanh 256 GB, 512 GB cũng nhanh chóng được cập nhật lịch giao sang tháng 10.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ. Di Động Việt cho biết lượng truy cập tăng mạnh khiến website quá tải trong khoảng 15 phút đầu khi mở đặt trước. Trước thời điểm này, hệ thống đã ghi nhận hơn 25.000 lượt khách hàng đăng ký nhận thông tin về iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Một số phiên bản iPhone 18 Pro màu đỏ 256GB, 512 GB và xanh băng thanh 256 GB, 512 GB nhanh chóng được cập nhật lịch giao sang tháng 10. (Ảnh chụp màn hình)

Màu đỏ Burgundy đang là phiên bản được người dùng Việt quan tâm nhất. (Ảnh: HardwareZone)

Đại diện Di Động Việt cho biết: “Dữ liệu từ cổng đăng ký cho thấy khoảng 55% khách hàng quan tâm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng sang thế hệ mới. Từ ghi nhận này, Di Động Việt tập trung xây dựng các chính sách phù hợp để khách hàng tận dụng giá trị thiết bị hiện tại, qua đó tối ưu chi phí sở hữu iPhone mới”.

Tại TopZone, lượng khách hàng chủ động tìm hiểu thông tin và để lại thông tin quan tâm đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cũng tăng hơn gấp đôi so với mùa iPhone năm trước. Số liệu này cho thấy nhu cầu nâng cấp đã hình thành từ sớm, trước khi sản phẩm chính thức được mở đặt trước.

Sức mua trong những phút đầu cũng được phản ánh qua lượng đơn tại một số hệ thống khác. CellphoneS ghi nhận hơn 10.000 đơn cọc thành công trong 15 phút, tăng 40% so với ngày đầu của thế hệ trước. Hoàng Hà Mobile nhận hơn 9.000 đơn trong 10 phút, tăng 15% so với iPhone thế hệ trước.

Màu đỏ Burgundy đang là phiên bản được người dùng chú ý nhất. Tại Hoàng Hà Mobile, màu này chiếm khoảng 80% lượng lựa chọn, chủ yếu ở phiên bản 256 GB. Di Động Việt cũng ghi nhận Burgundy 256 GB chiếm khoảng 60% tổng lượt lựa chọn trong giai đoạn đăng ký trước.

Theo Di Động Việt, việc hơn một nửa khách hàng quan tâm có nhu cầu đổi từ thiết bị đang sử dụng cho thấy nhóm người dùng đã sở hữu iPhone tiếp tục là nguồn cầu lớn của thế hệ mới. Thay vì chờ đến thời điểm mở bán, nhiều người đã chủ động tìm hiểu và chuẩn bị nâng cấp từ trước.

Sau khi mở đặt trước, Di Động Việt áp dụng chương trình thu cũ, đổi mới với mức trợ giá thêm tối đa 6 triệu đồng, cùng các ưu đãi thanh toán tùy điều kiện. Hệ thống bắt đầu nhận đặt trước từ 19h ngày 12/9 và dự kiến trả hàng từ 8h ngày 18/9.

Tại các đại lý, mức ưu đãi thu cũ và hỗ trợ thanh toán đang được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy người dùng nâng cấp, nhất là với nhóm khách hàng đã có sẵn thiết bị để đổi. Tuy nhiên, diễn biến giao hàng trên Apple Store cho thấy nguồn cung của một số phiên bản cao cấp vẫn chưa theo kịp nhu cầu trong những phút đầu.

iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có giá khởi điểm lần lượt từ 34,99 và 41,99 triệu đồng tại Việt Nam. Trong đó, iPhone 18 Pro Max có các tùy chọn dung lượng từ 256 GB đến 2 TB, với giá cao nhất lên tới 80,99 triệu đồng.

Bộ đôi Pro mới tập trung vào các nâng cấp về camera, hiệu năng và thời lượng pin. Camera Fusion 48 MP trên máy hỗ trợ tùy chỉnh khẩu độ, trong khi chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2 nm. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi cũng được mở rộng so với thế hệ trước.

Việc nhiều phiên bản iPhone 18 Pro Max bị lùi lịch giao chỉ vài phút sau khi mở đặt trước cho thấy sức hút của dòng máy cao cấp nhất tiếp tục duy trì tại Việt Nam. Dữ liệu từ các hệ thống bán lẻ cũng cho thấy phần lớn sự quan tâm đã được hình thành trước ngày mở bán, với iPhone 18 Pro Max và màu Burgundy đang dẫn đầu lựa chọn của người dùng.