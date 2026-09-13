Màn đọ nhan sắc giữa mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam và 'ngọc nữ điện ảnh' Thái Lan

Tối 12/9, tại TP.HCM, một sự kiện về làm đẹp đã quy tụ sự tham dự của nhiều gương mặt nổi bật trong làng giải trí như nghệ sĩ Chi Pu; diễn viên Nhã Phương; ca sĩ Văn Mai Hương; Hoa hậu Thanh Thủy; Hoa hậu Tiểu Vy; diễn viên Tam Triều Dâng; diễn viên Lê Hạ Anh; ca sĩ Lamoon; fashionista Quỳnh Anh Shyn... cùng nhiều nghệ sĩ, người đẹp và beauty creator. Có thể nói đây là một trong những sự kiện làm đẹp quy tụ cùng lúc nhiều gương mặt nổi bật đến từ các lĩnh vực giải trí, thời trang và nội dung số.

Diễn viên Nhã Phương

Ca sĩ Lamoon và diễn viên Đỗ Nhật Hoàng

Fashionista Quỳnh Anh Shyn và bạn trai

Ngay từ trước giờ diễn ra chương trình, khu vực sự kiện đã trở nên náo nhiệt khi người hâm mộ có mặt để chờ đón những gương mặt mình yêu thích. Đáng chú ý là sự xuất hiện của “ngọc nữ điện ảnh” Thái Lan Baifern Pimchanok. Nữ diễn viên nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả ngay khi xuất hiện tại sự kiện. Trong lần trở lại Việt Nam, Baifern diện váy trắng ôm nhẹ dáng, kết hợp kiểu tóc buông tự nhiên và lối trang điểm nhẹ, tập trung làm nổi bật đường nét gương mặt và làn da. Nữ diễn viên được khán giả Việt yêu mến qua nhiều bộ phim, đặc biệt là vai Nira trong “Chiếc lá cuốn bay”.

“Ngọc nữ điện ảnh” Thái Lan Baifern Pimchanok

Cũng là một trong những nhân vật nhận được nhiều quan tâm, Chi Pu xuất hiện với váy cúp ngực trắng, tóc xoăn sóng và lối trang điểm nhẹ, tôn đường nét gương mặt. Nữ nghệ sĩ từng tạo dấu ấn tại thị trường Trung Quốc qua chương trình “Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 2023”, đứng thứ 6 chung cuộc, trở thành một trong 11 nghệ sĩ giành suất ra mắt và nhận thêm hai giải phụ, trong đó có giải “Sân khấu xuất sắc nhất Đạp Gió”. Đáng chú ý người đẹp từng được báo Trung Quốc ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam.

Chi Pu

Không khí chương trình tiếp tục được đẩy lên qua phần giao lưu cùng Hoa hậu Thanh Thủy. Vừa trở về sau chuyến đi Nhật Bản, trong đó có thời gian khám phá Kyoto, Thanh Thủy chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ khi có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa và các giá trị truyền thống tại đây. Khi được hỏi về điều muốn “khoá lại” cho bản thân, cô cho biết đó là những giá trị khiến bản thân cảm thấy được là chính mình, cùng nguồn năng lượng tích cực. Với Thanh Thủy, những trải nghiệm trong chuyến đi cũng giúp cô có thêm những góc nhìn và kỷ niệm mà cô muốn lưu giữ.

Sau phần chia sẻ của khách mời, chương trình chuyển sang phần giao lưu đặc biệt với hai gương mặt được khán giả chờ đợi là Chi Pu và Baifern. Cả hai cùng xuất hiện trên sân khấu, gửi lời chào đến khán giả và theo dõi video về những người phụ nữ trên khắp thế giới nghĩ gì về sản phẩm tinh chất dưỡng da mới ra mắt - SK-II Facial Treatment Serum. Trong phần giao lưu này, Baifern chia sẻ về cảm nhận trong lần trở lại Việt Nam, hành trình gắn bó với việc chăm sóc da và những yếu tố giúp cô duy trì vẻ ngoài trẻ trung giữa lịch trình làm việc, di chuyển thường xuyên. Cô nghĩ mỗi bước skincare đều cần phải phù hợp với tình trạng da Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu và lắng nghe làn da của bản thân. Ví dụ như Baifern có làn da khô nên sẽ ưu tiên sử dụng những sản phẩm giúp cấp ẩm cho làn da.

Khi được MC Thanh Thanh Huyền đưa ra thử thách nói tiếng Việt, nữ diễn viên hào hứng thực hiện và khiến khán giả thích thú với câu nói gắn với chủ đề “Khóa sắc trẻ”.

Ngoài ra, trong chương trình, “ngọc nữ” Thái Lan cũng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Baifern cho biết cô rất vui khi trở lại Việt Nam, đặc biệt khi được người hâm mộ chào đón và gửi lời chúc mừng sinh nhật ngay tại sân bay. Cô cảm thấy hạnh phúc trước tình cảm của khán giả. Tại sự kiện, dàn sao Việt cũng đồng thanh gửi lời chúc đến Baifern, tạo nên một khoảnh khắc vui vẻ giữa nữ diễn viên và các khách mời.

Khi được hỏi về món ăn yêu thích tại Việt Nam, Baifern nhắc đến nem nướng và cho biết cô cũng rất thích cà phê Việt Nam. Còn khi được hỏi về món ăn Thái Lan muốn giới thiệu đến khán giả Việt, Baifern lựa chọn thịt heo xào lá hương nhu. Với câu hỏi về nghệ sĩ Việt Nam muốn hợp tác, nữ diễn viên cho biết khá khó để lựa chọn bởi cô ấn tượng với các nghệ sĩ nói chung, từ tài năng đến vẻ ngoài và sự lịch thiệp.

Tiếp nối chương trình, Chi Pu cũng chia sẻ quan niệm của cô về tuổi trẻ, những từ khóa mô tả phiên bản trẻ trung và chân thật nhất của mình, cũng như cách chăm sóc bản thân trong lịch trình bận rộn. Phần giao lưu trở nên sôi nổi hơn khi nữ nghệ sĩ tham gia thử thách tạo dáng theo ba từ khóa: căng mọng, săn chắc và rạng rỡ. Mỗi từ khóa đi cùng một dáng pose riêng, tạo nên những khoảnh khắc vui vẻ và thú vị trên sân khấu.

Chương trình khép lại bằng những khoảnh khắc giao lưu và chụp ảnh cùng khách mời, theo đó không khí trẻ trung, những câu chuyện đời thường và các màn tương tác trên sân khấu giúp buổi gặp gỡ về chăm sóc sắc đẹp trở nên gần gũi, thay vì chỉ xoay quanh những chia sẻ về làm đẹp.