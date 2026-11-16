"Người Việt mình hả em, chào em về nhà": Chuyện ở nhà ga 5 sao duy nhất Việt Nam, ba năm liền đạt chuẩn Skytrax

Mới đây, một nữ hành khách trở về Việt Nam trên chuyến bay quốc tế hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Khi làm thủ tục nhập cảnh, cô được các cán bộ hải quan hỏi: “Người Việt mình hả em, chào em về nhà”. Theo cô kể lại, sau khi kiểm tra hộ chiếu, cán bộ còn hỏi vì sao cô đi xem concert xa như vậy trong khi Hà Nội cũng có, và mỉm cười khi nghe câu trả lời. Chính cách trò chuyện này khiến cô cảm thấy xúc động và gần gũi, nhất là khi trước đó cô vừa bước vào nhà ga với dòng chữ WELCOME TO DA NANG nổi bật trên bức tường cây xanh.

Ảnh: pupu.nguyen65

Trải nghiệm của cô không phải trường hợp riêng lẻ. Dưới phần bình luận, không ít người cũng để lại chia sẻ về trải nghiệm hài lòng tương tự với đội ngũ nhân viên sân bay quốc tế Đà Nẵng. Một hành khách cho biết khi bước ra khỏi cửa máy bay và nhìn thấy tấm biển WELCOME TO DA NANG kèm dòng chữ mừng bạn về nhà, cô cũng có cảm xúc tương tự. Bên cạnh tấm biển, một số hành khách còn nhắc đến cách làm việc của nhân viên, như việc huy động thêm người mở quầy khi hàng chờ dài và hỏi thăm vài câu trong lúc kiểm tra hộ chiếu. Những chi tiết này được nhắc đến nhiều vì thời gian nhập cảnh vốn là điều hành khách quốc tế quan tâm. Theo một cẩm nang du lịch, khi xếp hàng không đông, hành khách thường mất 30 đến 45 phút từ lúc xuống máy bay đến lúc ra khỏi ga, còn cao điểm quốc tế có thể lên tới 60 đến 90 phút. Trong khoảng thời gian chờ đó, việc tăng quầy phục vụ và giao tiếp thân thiện dễ tạo ấn tượng tốt với người nhập cảnh.

Ảnh: an.imalique

Những phản hồi tích cực này cũng phù hợp với đánh giá độc lập về nhà ga. Nhà ga T2 nơi hành khách làm thủ tục được đưa vào khai thác từ năm 2017 và hiện là nhà ga duy nhất tại Việt Nam đạt chuẩn 5 sao Skytrax liên tiếp trong các năm 2024, 2025 và 2026. Đáng chú ý, trong đợt đánh giá mới nhất, kết quả đánh giá năm 2026 ghi nhận sự cải thiện vượt bậc tại khu vực Hải quan, tức đúng khu vực diễn ra lời chào nói trên.

Ảnh: pupu.nguyen65

Để duy trì chất lượng này khi lượng khách tăng, nhà ga đang được đầu tư mở rộng. Ngày 19/5, dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế T2 đã được khởi công, với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỉ đồng. Dự án mở rộng thêm 3.600m², nâng tổng diện tích sử dụng lên hơn 21.000m², và công suất thiết kế sẽ tăng lên 6 triệu hành khách mỗi năm. Đại diện đơn vị khai thác cho biết dự án nhằm giải quyết tình trạng quá tải hiện tại, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Song song với hạ tầng, sân bay cũng áp dụng công nghệ, khi ngày 10/4/2026 khai trương lối đi ưu tiên lên máy bay dành cho hành khách dùng sinh trắc học. Cũng theo nguồn này, sân bay đứng thứ 75 trong Top 100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026, tăng 9 bậc so với năm 2025 và nằm trong Top 10 sân bay tốt nhất Châu Á.

Tuy vậy, trải nghiệm của mỗi hành khách vẫn có thể khác nhau. Một số người đối chiếu với những lần nhập cảnh ở sân bay khác và cho rằng quy trình ở đó nhanh nhưng ít tương tác hơn. Đây là nhận định cá nhân và chưa có số liệu so sánh chính thức, nên chưa thể coi là kết luận chung về chất lượng phục vụ giữa các sân bay.

Dù vậy, câu chuyện của nữ hành khách cho thấy những tương tác nhỏ tại cửa khẩu có thể ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận của người nhập cảnh. Sau một chuyến bay dài, lời chào tại quầy hải quan thường là điểm tiếp xúc đầu tiên với quê nhà, và với nhiều hành khách, đó cũng là ấn tượng họ nhớ lâu nhất.

Nguồn tham khảo: Báo Tiền Phong, Sài Gòn Giải Phóng,