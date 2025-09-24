Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!

24-09-2025 - 15:23 PM | Lifestyle

Đây là 6 thói quen tích trữ khiến nhà bừa hơn bãi rác, khuyên bạn buông bỏ đi cho nhẹ người.

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người có thói quen giữ lại đủ loại đồ "để phòng khi cần". Nghe thì có vẻ tiết kiệm, nhưng càng để lâu những món này càng chiếm chỗ, chẳng mấy khi dùng đến, cuối cùng lại biến thành gánh nặng trong nhà.

1. Quá nhiều túi nilon

Đi chợ hay mua đồ về, hầu như ai cũng chọn giữ lại túi nilon để lót thùng rác hoặc tái sử dụng khi cần. Đây vốn là thói quen hợp lý, nhưng tích trữ quá nhiều thì dễ phản tác dụng. Không ít gia đình nhét túi nilon vào khắp ngăn tủ, đến khi mở ra chỉ thấy một đống túi lộn xộn, vừa rối mắt vừa chiếm diện tích. Để nhà cửa luôn gọn gàng, chỉ nên giữ lại số lượng đủ dùng, phần dư thừa hãy mạnh dạn bỏ đi.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 1.

2. Thùng, hộp carton

Không ít người có thói quen tích trữ hộp carton với ý định để dành bán ve chai. Nhưng thực tế, sau vài tháng gom góp, số tiền thu được cũng chỉ vài chục nghìn. Trong khi đó, những thùng giấy mỏng manh rất dễ ẩm mốc, bốc mùi, trở thành môi trường cho vi khuẩn, gián chuột sinh sôi. Nếu nhà không có chỗ chứa gọn gàng, việc giữ lại chỉ khiến không gian thêm chật chội mà chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 2.

3. Quần áo cũ không mặc

Không ít người giữ lại quần áo đã cất trong tủ suốt nhiều năm, dù không còn vừa vặn hay đã lỗi mốt. Biết rõ sẽ chẳng mặc lại nhưng vẫn tiếc, không nỡ bỏ đi. Hậu quả là tủ đồ ngày một chật chội, mỗi lần dọn dẹp lại vội vã xếp gọn mà chẳng bao giờ đụng tới. Nguyên tắc đơn giản để giải quyết là: món nào 2 đến 3 năm không mặc, hãy mạnh dạn thanh lý, quyên góp hoặc bỏ đi, để tủ quần áo gọn gàng và có thêm chỗ cho những lựa chọn mới.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 3.

4. Đũa dùng một lần

Đặt đồ ăn mang về, hầu như lúc nào cũng kèm theo đũa dùng một lần. Nhiều người tiếc của nên gom lại, nghĩ rằng sẽ có lúc cần dùng. Nhưng thực tế, ở nhà chẳng mấy ai lấy đũa nhựa để ăn cơm, khách đến cũng không bao giờ dùng đến. Giữ quá nhiều chỉ khiến tủ bếp thêm bừa bộn. Tốt nhất, hãy bỏ đi ngay nếu bạn đang tích trữ cả chồng mà chẳng bao giờ đụng tới.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 4.

5. Lọ chai thủy tinh, nhựa

Sau khi ăn xong sữa chua, uống nước ngọt hay đồ ăn vặt, nhiều người thường rửa sạch lọ chai rồi để dành. Nghĩ thì tiện, nhưng thực tế lại dùng chẳng bao nhiêu. Phần lớn chỉ nằm im trong bếp hết năm này qua năm khác rồi cuối cùng cũng bị bỏ đi. Nếu không có ý định tái chế hay tận dụng cụ thể, tốt nhất đừng giữ lại, tránh để không gian thêm chật chội.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 5.

6. Đồ tặng kèm

Đi siêu thị, không ít người dễ xiêu lòng trước quà khuyến mãi: chai nước rửa chén tặng thêm bát, hộp sữa kèm ca nhựa. Nhìn thì tiện, nhưng thực tế đa phần ít khi được dùng tới. Cứ thế, từng món một chất dần, cuối cùng chỉ khiến tủ kệ chật chội. Thay vì để quà tặng chi phối, tốt hơn hết là mua sắm theo nhu cầu thật sự, vừa gọn gàng vừa tránh tích trữ vô ích.

Người Việt "sản xuất theo lô" nên 90% mắc 6 thói xấu tích trữ này: Chật nhà, chướng mắt, dọn mệt điên!- Ảnh 6.

Theo Toutiao

Người trẻ 2025: Càng ít mua sắm càng tự tin về tài chính - lối sống ngược khiến nhiều phụ huynh bất ngờ

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tư dinh 150 tuổi lần đầu mở cửa để người dân vào check-in: Biểu tượng kiến trúc Đông Dương, dân tình nô nức dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng

Tư dinh 150 tuổi lần đầu mở cửa để người dân vào check-in: Biểu tượng kiến trúc Đông Dương, dân tình nô nức dậy từ 5 giờ sáng xếp hàng Nổi bật

Vợ đại gia đẹp như minh tinh của nam NSƯT là Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam

Vợ đại gia đẹp như minh tinh của nam NSƯT là Phó chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam Nổi bật

Touliver để lộ chi tiết chứng minh Tóc Tiên không còn sống chung?

Touliver để lộ chi tiết chứng minh Tóc Tiên không còn sống chung?

15:50 , 24/09/2025
Nghề dọn tủ đồ cho giới siêu giàu kiếm 23 triệu/giờ? Nữ CEO từng "gỡ rối" cho Quỳnh Anh Shin lên tiếng về sự thật

Nghề dọn tủ đồ cho giới siêu giàu kiếm 23 triệu/giờ? Nữ CEO từng "gỡ rối" cho Quỳnh Anh Shin lên tiếng về sự thật

15:12 , 24/09/2025
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai Chủ tịch bí mật tổ chức lễ dạm ngõ

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai Chủ tịch bí mật tổ chức lễ dạm ngõ

14:50 , 24/09/2025
Phương Oanh nói thật góc khuất mẹ kế, soi vào mối quan hệ với con riêng Shark Bình thấy quá đúng

Phương Oanh nói thật góc khuất mẹ kế, soi vào mối quan hệ với con riêng Shark Bình thấy quá đúng

14:32 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên