Người Việt vừa giành giải tại 1 liên hoan phim quốc tế: Sinh năm 2003, mất 9 tháng để thực hiện tác phẩm đầu tay

Sinh năm 2003, Thành Ngô bắt đầu làm họa sĩ kịch bản phân cảnh (Storyboard Artist) và tiếp xúc với việc làm phim hoạt hình từ năm 13 tuổi. Bộ phim hoạt hình yêu thích của cậu là "Porco Rosso" của Studio Ghibli do huyền thoại Hayao Mizayaki thực hiện.

Sản phẩm đầu tay chính thức của đạo diễn trẻ tuổi - "Ma Mao", có độ dài hơn 2 phút, kể về một chú mèo âm thầm đi theo bảo vệ cô chủ giữa chốn đô thị bận rộn và tấp nập, để rồi khi cuối ngày trở về nhà, một điều bất ngờ được tiết lộ. Tác phẩm hoạt hình ngắn được làm theo phong cách vẽ 2D cổ điển giành chiến thắng ở hạng mục dành cho sinh viên quốc tế ở Liên hoan phim hoạt hình Los Angeles tại Mỹ vào đầu tháng 12 và gây xúc động với nhiều khán giả quốc tế.

Điểm độc đáo khiến "Ma Mao" gây ấn tượng và giành giải nhất nằm ở câu chuyện siêu ngắn nhưng có yếu tố bất ngờ và mang nhiều cảm xúc, đặc biệt với những khán giả có nuôi thú cưng. Thêm vào đó, màu sắc và các chuyển động mượt mà của phim cho thấy một tác phẩm hoạt hình theo phong cách 2D truyền thống vẫn mang nhiều sức sống. Nhiều bạn bè và khán giả quốc tế khuyến khích Thành Ngô phát triển "Ma Mao" thành phim hoạt hình dài trong tương lai bởi hình tượng chú mèo Ma Mao rất tiềm năng.

Hoạt hình "Ma Mao" giành giải thưởng tại Liên hoan phim hoạt hình Los Angeles.

Chia sẻ về ý tưởng kể câu chuyện con mèo và đô thị, nhà làm phim hoạt hình 21 tuổi nói: "Người ta có câu 'Viết những gì mà mình biết'. Tôi bắt đầu nghĩ về nhà mình ở Việt Nam. Nhà tôi có một con mèo rất là đáng yêu tên là Dio và tôi nhớ nó vô cùng. Tôi nghĩ sử dụng tình cảm có sẵn với Dio là một xuất phát điểm tốt. Tôi là người Hà Nội và rất tự hào về điều đó. Tôi rất thích sự bận rộn ở phố phường, hay những câu chuyện đằng sau những ngôi nhà mình đi ngang qua. Tôi luôn cảm thấy một sự lãng mạn và thơ mộng của đô thị".

Thành Ngô tiết lộ rằng khi kết hợp ý tưởng giữa mèo và đô thị, cậu nhìn thấy ngay hình ảnh một chú mèo chạy nhảy khắp nơi ở ngoài đường và nhận ra ngay đây là bức tranh mà mình muốn làm hoạt hình.

Thành Ngô cùng những người bạn thực hiện phim hoạt hình "Ma Mao".

"Tôi nghĩ rằng có thể con mèo đang chạy theo chủ của nó. Tôi thấy đó là một động cơ tốt cho chú mèo trong quá trình làm kịch bản và có thể dùng chủ để chú mèo được lên xe buýt hay vào trong quán cà phê. Nhưng câu chuyện nào cũng phải có một cú twist nào đó. Và thế là tôi nghĩ ra ý tưởng chú mèo đó là ma và nhiệm vụ của chú là giúp đỡ cô chủ. Khi nghĩ ra ý tưởng đó, tôi không có một chú hoài nghi nào nữa. Nó thú vị, có chiều sâu, dễ hiểu và quan trọng nhất, nó có tất cả mọi thứ tôi thích", Thành Ngô nói.

Thành Ngô bắt đầu nghĩ ý tưởng từ đầu năm học cuối tại trường Algonquin. Đầu tháng 9, cậu hoàn thiện và gửi đi liên hoan phim đầu tiên đầu tiên đúng vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Mất 9 tháng thực hiện tác phẩm đầu tay nhưng Thành Ngô cho rằng nếu có kinh nghiệm, cậu có thể rút ngắn thời gian sản xuất còn 6 tháng cho Ma Mao.

Nói về phong cách phim, Thành Ngô cho biết hình ảnh cậu lấy cảm hứng từ phim "Little Nicholas: As Happy As Can Be". Cậu cho biết: "Tôi lớn lên cùng truyện Nhóc Nicholas và luôn bị ấn tượng bởi tranh minh họa trong cuốn sách. Một lần tôi đang hoài niệm về tuổi thơ thì tìm ra bộ phim Nicholas đó và thấy ngay đây là style vẽ hoàn hảo cho Ma Mao. Nó đơn giản, nhưng kỹ thuật cao và mộc mạc. Nó tôn vinh sự không hoàn hào, vậy nên tôi nhìn thấy được những suy nghĩ của họa sĩ đằng sau những nét vẽ".

Ma Mao (Algonquin College Animation 2024) - Khi Thành Ngô đăng tải phim lên trang Youtube cá nhân, nhiều bình luận dành lời khen cho bộ phim này, đặc biệt là đoạn kết gây xúc động.

Khi được hỏi về việc đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào những tác phẩm tiếp theo, Thành Ngô nói: "Tôi ngưỡng mộ vô cùng về những gì chúng ta đã xây dựng như văn hóa, nghệ thuật, công nghệ... Tôi mê sự khác biệt của mỗi cá thể nhưng khi được nhận lì xì là ai cũng vui phơi phới. Văn hóa là thứ không thể tách rời. Con người Việt Nam là văn hóa Việt Nam. Là một người lớn lên ở Hà Nội, tôi nghĩ đưa yếu tố văn hóa và con người Việt Nam vào phim mình không phải là một câu hỏi mà là điểu hiển nhiên. Theo tôi, việc chọn yếu tố nào để kể chuyện không phải là xuất phát điểm hợp lý nhất. Bố cục cơ bản của một câu chuyện là: vấn đề là gì và giải pháp là gì. Để đưa yếu tố văn hóa Việt Nam vào tác phẩm thì phải có một câu truyện nào đó rồi từ đó phân tích yếu tố văn hóa nào mình có thể đưa vào được".

Thành Ngô tên đầy đủ là Ngô Minh Thành, sinh năm 2003, tốt nghiệp nghành Hoạt hình tại Algonquin College ở Ottawa – một trong những trường hàng đầu tại Canada. Ngoài "Ma Mao", Thành Ngô còn đạo diễn một phim hoạt hình khác là "Hyperventilation".

Với những thành công ban đầu của "Ma Mao", Thành Ngô mở ra tiềm năng cho lĩnh vực hoạt hình với các nhà làm phim trẻ Việt Nam thế hệ mới.