Người xưa dặn không sai: Gạo cất ở 5 nơi, cả gia đình mắc bệnh

31-10-2025 - 15:53 PM | Sống

Cần tuyệt đối tránh 5 vị trí này khi cất gạo trong nhà.

Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày, nhưng ít ai để ý rằng cách bảo quản gạo sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả gia đình. Một vài thói quen tưởng chừng vô hại như để gạo ở nơi ẩm thấp hay nơi có ánh nắng chiếu vào lại là thủ phạm khiến gạo nhanh hỏng, sinh mầm bệnh cho cả gia đình. Dưới đây là 5 vị trí bạn tuyệt đối nên tránh khi cất giữ gạo.

1. Nơi ẩm ướt

Bếp là nơi thường xuyên tiếp xúc với nước, từ việc rửa chén bát, nấu nướng đến lau dọn sàn, tạo ra môi trường ẩm cao. Gạo vốn có khả năng hút ẩm mạnh, khi để ở khu vực ẩm ướt, vi khuẩn và nấm mốc sẽ dễ sinh sôi, khiến hạt gạo nhanh hỏng. Việc vô tình sử dụng gạo ẩm mốc không chỉ làm mất hương vị mà còn có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

2. Nơi có ánh nắng trực tiếp chiếu vào

Ánh sáng mặt trời mang lại nhiệt độ cao, có thể khiến gạo mất nước nhanh chóng, dẫn đến khô, giảm độ mềm dẻo và sinh mùi hôi khó chịu. Khi gạo thiếu độ ẩm tự nhiên, dinh dưỡng trong hạt cũng dần bị hao hụt, ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Những vị trí như bậu cửa sổ, bàn bếp gần cửa sổ hay bất cứ nơi nào ánh nắng chiếu trực tiếp đều không thích hợp để bảo quản gạo. Nếu bắt buộc phải đặt gần cửa sổ, bạn nên dùng thùng kín hoặc túi đựng chống ẩm để hạn chế tác động của ánh sáng và nhiệt độ.

3. Phòng chứa đồ

Nhiều gia đình có thói quen mua gạo với số lượng lớn và cất trong phòng chứa đồ để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, phòng chứa đồ thường lộn xộn, khó kiểm soát bụi bẩn và vi khuẩn, đồng thời là nơi chuột, gián hay các loại côn trùng khác dễ xuất hiện. Khi gạo được cất ở đây, nguy cơ nhiễm khuẩn, mốc hoặc bị côn trùng phá hỏng là rất cao.

4. Nơi nhiều dầu mỡ

Khu vực gần bếp, đặc biệt khi chiên xào, thường bám nhiều dầu mỡ, khói bếp và mùi thức ăn. Nếu đặt gạo ở đây, các hạt gạo có thể bị bám mùi, nhớp nháp và giảm chất lượng dinh dưỡng. Nhiệt độ cao từ bếp cũng làm hạt gạo nhanh mất đi độ tươi mới, khiến hương vị và giá trị dinh dưỡng suy giảm. Để bảo quản gạo tốt, bạn nên tránh những khu vực nhiễm dầu mỡ, khói bếp và chọn nơi thoáng mát, sạch sẽ.

5. Tủ lạnh

Nhiều người nghĩ rằng để gạo trong tủ lạnh sẽ kéo dài thời gian sử dụng, nhưng thực tế môi trường lạnh ẩm trong tủ lại không tốt cho gạo. Gạo dễ hút ẩm từ tủ lạnh, trở nên ẩm mốc và kém chất lượng. Thêm vào đó, tủ lạnh chứa nhiều thực phẩm khác nhau, bề mặt của chúng có thể mang vi khuẩn và mầm bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cho gạo. Vì vậy, gạo không nên bảo quản trong tủ lạnh mà cần để ở nơi khô ráo, thoáng khí và sạch sẽ để giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng.

Nơi lý tưởng trong nhà để bảo quản gạo luôn tươi ngon

Để gạo giữ được hương vị và chất lượng dinh dưỡng, điều quan trọng là chọn vị trí cất giữ hợp lý. Những nơi khô ráo, thoáng mát trong bếp hoặc phòng ăn là lý tưởng nhất, giúp gạo không bị ẩm mốc hay sinh vi khuẩn. Nên đặt gạo trên các ngăn tủ cao, tránh sàn nhà hay dưới bồn rửa, nơi thường xuyên ẩm ướt. Khu vực này sẽ giúp gạo luôn khô ráo, sạch sẽ và giữ được hương vị tự nhiên. Bằng cách tránh độ ẩm, ánh nắng trực tiếp hay mùi dầu mỡ, gạo không chỉ giữ được chất lượng mà còn hạn chế vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi. Chỉ cần cất gạo ở những vị trí cao, thoáng khí và sạch sẽ, bạn sẽ bảo quản được lâu dài, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cả gia đình và luôn có bữa ăn thơm ngon, trọn vị.

Tổng hợp

5 "bí mật" của gạo khiến 90% người kinh ngạc: Không ngờ thứ ăn hàng ngày lại "đỉnh chóp" như thế!

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

