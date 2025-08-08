Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cây xanh không chỉ là món quà của tạo hóa mà còn là cầu nối giữa con người và thiên nhiên, mang lại sự bình an và hy vọng về một cuộc sống thịnh vượng.

Người ta đã tin rằng cây xanh không chỉ mang lại bóng mát, thanh lọc không gian mà còn ẩn chứa sức mạnh phong thủy, chiêu tài dẫn lộc, bảo vệ gia đạo. Câu nói “Nhà có cây phú quý, tiền tài lăn vào cửa” không chỉ là lời nhắn nhủ của ông cha mà còn là triết lý sống, kết nối con người với thiên nhiên để đón nhận thịnh vượng. Trong dòng chảy hiện đại, những loại cây phong thủy vẫn giữ nguyên giá trị, trở thành điểm nhấn tinh thần trong mỗi gia đình. Dưới đây là 5 loại cây Thần Tài được yêu chuộng, không chỉ dễ trồng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, hứa hẹn mang lại tài lộc và bình an.

Người xưa dặn: Nhà có cây phú quý, tiền tài lăn vào cửa - 5 cây Thần Tài nên trồng- Ảnh 1.

1. Cây Kim Tiền - Lá xanh, tài lộc dồi dào

Cây Kim Tiền, với những chiếc lá dày, xanh bóng, mọng nước, là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng. Trong phong thủy, Kim Tiền đại diện cho hành Kim, mang năng lượng tích cực, giúp gia chủ thu hút tiền tài và ổn định tài chính. Người ta thường đặt cây ở góc đông nam – cung Tài Lộc – hoặc phòng khách để kích hoạt vận may. Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, Kim Tiền còn được khoa học công nhận khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ chất độc hại như benzen, formaldehyde.

Chăm sóc Kim Tiền không quá phức tạp: tưới nước 1-2 lần/tuần, đảm bảo đất thoát nước tốt và đặt cây ở nơi có ánh sáng gián tiếp. Với sức sống mạnh mẽ, Kim Tiền phù hợp cho cả những người mới bắt đầu trồng cây, mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên và niềm tin vào sự phát đạt.

2. Cây Lưỡi Hổ - Lá sắc, vận may bền vững

Lưỡi Hổ, với những chiếc lá dài, cứng cáp, vươn thẳng, được ví như lưỡi kiếm bảo vệ gia đình khỏi tà khí và năng lượng tiêu cực. Theo quan niệm phong thủy, cây thuộc hành Kim, mang lại sự mạnh mẽ, kiên định, giúp gia chủ vượt qua khó khăn để đón nhận may mắn. Không chỉ vậy, Lưỡi Hổ còn được NASA công nhận là “cỗ máy lọc không khí” tự nhiên, hấp thụ CO2 và nhả oxy vào ban đêm – điều hiếm có ở các loài thực vật.

Đặt Lưỡi Hổ ở cửa ra vào, bàn làm việc hoặc phòng ngủ, bạn sẽ cảm nhận được sự cân bằng và an yên trong không gian sống. Cây ưa sáng nhẹ, chịu hạn tốt, chỉ cần tưới nước khi đất khô hoàn toàn. Với vẻ đẹp thanh thoát và ý nghĩa sâu sắc, Lưỡi Hổ không chỉ là cây cảnh mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ và thịnh vượng.

3. Cây Phú Quý - Sắc đỏ rực rỡ, phú quý ngập tràn

Cây Phú Quý, với lá đỏ rực viền xanh, là biểu tượng của sự giàu sang và hạnh phúc viên mãn. Màu đỏ – màu của may mắn và năng lượng tích cực trong văn hóa Á Đông – giúp cây trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn kích hoạt cung Tài Lộc. Theo phong thủy, Phú Quý thuộc hành Hỏa, phù hợp với người mệnh Hỏa hoặc Thổ, mang lại sự ấm áp và thịnh vượng cho ngôi nhà.

Cây Phú Quý dễ thích nghi, phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng gián tiếp và đất tơi xốp. Chỉ cần tưới nước đều đặn, tránh ngập úng, cây sẽ giữ được vẻ đẹp rực rỡ, làm sáng bừng không gian sống. Đặt cây ở bàn khách, quầy lễ tân hoặc góc làm việc, bạn sẽ cảm nhận được sự tươi mới và năng lượng tích cực lan tỏa, như một lời nhắc nhở về sự sung túc đang chờ đón.

Người xưa dặn: Nhà có cây phú quý, tiền tài lăn vào cửa - 5 cây Thần Tài nên trồng- Ảnh 2.

4. Cây Ngọc Bích - Viên ngọc quý của tài lộc

Cây Ngọc Bích, với những chiếc lá tròn đầy, mọng nước, được ví như những đồng xu lấp lánh, tượng trưng cho sự giàu có và thịnh vượng. Trong phong thủy, Ngọc Bích thuộc hành Thổ, mang năng lượng ổn định, giúp gia chủ củng cố tài chính và thu hút cơ hội kinh doanh. Người ta tin rằng đặt cây ở quầy thu ngân, cửa hàng hoặc góc đông nam sẽ giúp công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, tiền tài chảy vào như nước.

Ngọc Bích dễ chăm sóc, ưa ánh sáng nhẹ và không cần tưới nước quá thường xuyên. Cây phát triển chậm nhưng bền bỉ, như một lời hứa về sự trường tồn của tài lộc. Với hình dáng nhỏ gọn, Ngọc Bích phù hợp cho cả không gian nhỏ, mang lại cảm giác gần gũi và ấm cúng, đồng thời khơi dậy niềm tin vào một tương lai thịnh vượng.

5. Cây Trầu Bà - May mắn lan tỏa, hòa thuận sum vầy

Cây Trầu Bà, với lá hình trái tim mềm mại, xanh mướt, không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang ý nghĩa hòa thuận, may mắn và thịnh vượng. Thuộc hành Mộc, Trầu Bà giúp cân bằng năng lượng, xua tan căng thẳng và mang lại cảm giác thư thái cho gia đình. Theo quan niệm dân gian, cây còn là biểu tượng của sự gắn kết, giúp các mối quan hệ trong nhà trở nên bền chặt.

Trầu Bà dễ trồng, có thể sống trong môi trường thiếu sáng và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Đặt cây ở ban công, phòng khách hoặc bàn làm việc, bạn sẽ thấy không gian trở nên sống động, tươi mới. Đặc biệt, Trầu Bà còn có khả năng thanh lọc không khí, hấp thụ các chất độc hại, mang lại môi trường sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực.

Người xưa dặn: ĐỪNG treo 3 thứ trên đầu giường kẻo tai họa kéo đến, nợ nần liên miên


Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

