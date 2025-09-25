Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người xưa nói "nhà cửa có khí thì vận mới vượng": 4 cách lấy lòng Thần Tài, sự nghiệp vươn như hổ mọc thêm cánh

25-09-2025 - 09:55 AM | Lifestyle

Làm cách nào để tăng năng lượng dương trong nhà?

Người xưa nói nhà cửa có "khí" thì vận mới vượng. Thứ gọi là "tăng dương khí" chính là những việc giúp nhà sáng, sạch, thông thoáng. Chỉ cần vài thói quen hay một vài điều chỉnh nhỏ trong bài trí nhà cửa, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy không gian sống nhẹ nhàng và có sức sống hơn, đó chính là dương khí đang được nuôi dưỡng.

Dưới đây là cách để bạn bắt tay thay đổi nhà ngay hôm nay.

1. Dọn dẹp nhà cửa thường xuyên

Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái cho gia chủ mà còn giúp tích tụ năng lượng tích cực, tạo điều kiện để dương khí trong nhà lưu thông hài hòa. Ngược lại, sự bừa bộn, bụi bặm dễ khiến không gian nặng nề, sinh cảm giác mệt mỏi và cản trở vận khí. Vì thế, thường xuyên lau chùi, sắp xếp đồ đạc, giữ cho nhà cửa luôn sáng sủa, ngăn nắp là cách đơn giản nhất để duy trì phong thủy tốt.

Đặc biệt, sau khi chuyển đến nhà mới, việc tổng vệ sinh, quét dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn còn sót lại mà còn mang ý nghĩa tẩy uế, xóa bỏ năng lượng cũ để đón chào nguồn sinh khí mới. Nhiều gia đình còn kết hợp việc lau dọn cùng mở cửa sổ cho gió, ánh sáng ùa vào như một cách kích hoạt may mắn và tạo nền tảng cho cuộc sống thuận lợi trong ngôi nhà mới.

Người xưa nói

2. Tăng cường ánh sáng trong nhà

Nhiều ngôi nhà thường gặp tình trạng thiếu ánh sáng do hướng nhà chưa phù hợp, bị vật cản che chắn từ bên ngoài hoặc không có cửa sổ. Không gian thiếu sáng lâu ngày dễ khiến bầu không khí trở nên nặng nề, người ở cảm thấy u ám, tâm trạng bất ổn và vận khí cũng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, những góc tối trong nhà rất dễ tích tụ âm khí, làm năng lượng tiêu cực ngày càng dày đặc. Để khắc phục, hãy thường xuyên mở cửa sổ để đón ánh nắng tự nhiên và giúp không khí lưu thông. Với những vị trí ánh sáng không chạm tới, bạn có thể đặt thêm đèn chiếu sáng hoặc sử dụng đèn cháy lâu để duy trì sự ấm áp, tạo cảm giác tươi mới và tràn đầy sinh khí cho ngôi nhà.

Người xưa nói

3. Chọn màu sắc tươi sáng

Mục đích của không gian sống là mang đến sự thư thái và dễ chịu, vì thế việc lựa chọn màu sắc trong nhà vô cùng quan trọng. Nếu sử dụng quá nhiều gam màu rực rỡ, đặc biệt là với tường nhà, về lâu dài dễ khiến tinh thần người ở trở nên căng thẳng, bất an và khó duy trì sự cân bằng cảm xúc.

Thay vào đó, nên chọn những gam màu dịu nhẹ, ấm áp làm chủ đạo để tạo cảm giác thư thái. Bạn cũng có thể treo thêm một vài bức tranh mang ý nghĩa cát tường, vừa giúp làm đẹp không gian, vừa góp phần nuôi dưỡng cảm xúc tích cực và hỗ trợ phong thủy tốt cho gia đình.

Người xưa nói

4. Đặt cây xanh 

Cây xanh trong phong thủy được xem như biểu tượng của sinh khí và sự tươi mới. Nếu muốn hút tài lộc, gia chủ có thể đặt một vài chậu cây xanh khỏe mạnh, dễ chăm sóc ở khu vực tài lộc trong nhà. Những mảng xanh này không chỉ giúp không gian thêm sức sống mà còn mang lại cảm giác an yên, thoải mái.

Tuy vậy, đừng quá tham trồng nhiều cây trong cùng một chỗ. Lý do là quá tải cây xanh có thể khiến năng lượng bị bí bách, dễ sinh khí xấu và ảnh hưởng đến tài vận.

Người xưa nói

Nguồn: Aboluowang

Người xưa nói: Muốn đổi vận thì nhà cửa phải sạch sẽ, nhưng đáng tiếc là nhiều gia đình không làm được!

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng diễn ra giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải khiến nhiều người ngỡ ngàng: Hoá ra đây là lý do homestay thi nhau "cháy" phòng

Cảnh tượng diễn ra giữa ruộng bậc thang Mù Cang Chải khiến nhiều người ngỡ ngàng: Hoá ra đây là lý do homestay thi nhau "cháy" phòng Nổi bật

Rút hết 10,5 tỷ tiết kiệm về quê mua đất xây villa, chưa đầy 6 tháng vội bỏ hết quay lại thành phố: "Tôi không sống nổi..."

Rút hết 10,5 tỷ tiết kiệm về quê mua đất xây villa, chưa đầy 6 tháng vội bỏ hết quay lại thành phố: "Tôi không sống nổi..." Nổi bật

Chuyến xê dịch "đu trend" đồi hoa sim Suối Bon Vân Hồ ở Mộc Châu của phượt thủ măng non 2 tuổi

Chuyến xê dịch "đu trend" đồi hoa sim Suối Bon Vân Hồ ở Mộc Châu của phượt thủ măng non 2 tuổi

09:48 , 25/09/2025
Ảnh cưới tình bể bình của Quang Vinh và Mỹ Linh

Ảnh cưới tình bể bình của Quang Vinh và Mỹ Linh

09:37 , 25/09/2025
Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

Ngang hàng Kyoto và Nami, thành phố duy nhất của Việt Nam lọt Top 7 điểm đến mùa thu đẹp nhất châu Á

09:36 , 25/09/2025
Ngoại hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là “tổng tài Việt Nam” gia tài nghìn tỷ, 42 tuổi chưa vợ

Ngoại hình nam nghệ sĩ duy nhất được gọi là “tổng tài Việt Nam” gia tài nghìn tỷ, 42 tuổi chưa vợ

09:36 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên