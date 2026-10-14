Nguồn cung nâng hạng, giá căn hộ phía Bắc TP.HCM thiết lập mặt bằng mới

Tâm điểm nguồn cung căn hộ mới

Theo Sở Xây dựng TP.HCM , trong 7 tháng đầu năm nay, phía Bắc TP.HCM (Bình Dương cũ) có 11.714 căn hộ đủ điều kiện mở bán, chiếm hơn 55% nguồn cung toàn thành phố. Dữ liệu của CBRE cũng phản ánh xu hướng tương tự. Gần 80% nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM nửa đầu năm đến từ khu vực này.

Nhưng nguồn cung chỉ là một nửa câu chuyện, phần còn lại nằm ở sự điều chỉnh về phân khúc và mặt bằng giá. Phần lớn dự án mới đều thuộc phân khúc cận cao cấp và cao cấp. Giá bán phổ biến dao động từ 55–60 triệu đồng/m², một số dự án vượt 70 triệu đồng/m².

Những con số này cho thấy sự "chuyển vai" đáng chú ý, một khu vực từng là "vùng ven" đang tiến vào tâm điểm nguồn cung căn hộ TP.HCM. Theo giới chuyên gia, vị thế mới sau sáp nhập và loạt hạ tầng hàng chục nghìn tỷ đồng đang triển khai đồng bộ, là hai xung lực chính thúc đẩy quá trình này.

Trong đó, dự án mở rộng quy mô Quốc lộ 13 lên 10 – 14 làn xe đã chính thức khởi công sau nhiều năm chờ đợi, mở ra bước chuyển đáng kể cho hạ tầng cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM. Công trình dự kiến thông xe vào cuối năm 2028, tăng tính kết nối giữa lõi đô thị trung tâm và các cực công nghiệp phía Bắc TP.HCM.

Song song đó, nhiều mắt xích hạ tầng ghi nhận nhiều bước tiến mới giai đoạn cuối năm. Tính đến giữa tháng 8, Vành đai 3 đã đạt hơn 80% khối lượng thi công , tiến đến thông xe trong tháng 12. Hai tuyến metro kết nối khu vực Bình Dương cũ với trung tâm TP.HCM cũng được đưa vào nhóm ưu tiên đầu tư, mục tiêu khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành năm 2030.

Đồng thời, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang tăng tốc triển khai, từng bước khép kín mạng lưới liên kết giữa vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ TP.HCM với toàn vùng Đông Nam Bộ.

Hạ tầng không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn nới rộng bán kính lựa chọn nơi ở. Khi khoảng cách ngày càng được đo bằng thời gian thay vì kilomet, những khu vực từng nằm ngoài lõi đô thị có thể tham gia trực tiếp vào mạng lưới việc làm, thương mại và dịch vụ của thành phố.

Trong bản đồ đó, phường Thuận Giao nổi lên như một tọa độ đáng chú ý. Khu vực nằm trên hành lang Quốc lộ 13, đồng thời sở hữu nền tảng việc làm lớn từ VSIP I, Việt Hương và các khu công nghiệp lân cận. Hệ sinh thái thương mại – dịch vụ cũng đã tương đối hoàn chỉnh với AEON Mall Bình Dương Canary, sân golf Sông Bé, bệnh viện, trường học … Khác với những khu vực phát triển mới phải chờ hạ tầng kéo theo dân cư và tiện ích, Thuận Giao bước vào chu kỳ mới trên một nền tảng đã được tích lũy qua nhiều năm. Khi lớp hạ tầng mới tiếp tục được bổ sung, mở rộng dư địa tăng trưởng cho khu vực.

Thị trường vào giai đoạn "nâng hạng"

Khi hạ tầng, vị thế đô thị và mặt bằng giá cùng dịch chuyển, sự cạnh tranh trên thị trường căn hộ phía Bắc TP.HCM cũng bước lên một nấc thang mới. Hàng loạt dự án được định vị ở phân khúc cao liên tiếp ra mắt, đưa thị trường vào giai đoạn cạnh tranh sâu hơn về tiêu chuẩn sản phẩm, trải nghiệm sống, thương hiệu nhà phát triển và chất lượng cộng đồng.

Mới đây, thông tin Gamuda Land sắp "trình làng" Norton Park trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao tiếp tục gia tăng sức nóng cho khu vực.

Tọa lạc trên trục Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13, dự án thuộc khu quy hoạch tổng thể 17,5 ha, với AEON Mall Bình Dương Canary chỉ cách vài bước chân, đối diện sân golf Sông Bé và kế cận VSIP I. Trong bán kính 10 - 20 phút di chuyển, hệ thống bệnh viện quốc tế, trường học, Lotte Mart, MM Mega Market cùng nhiều tiện ích đô thị đều đã hiện hữu.

‎ Norton Park toạ lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương, liền kề AEON Mall, kế cận VSIP 1

Theo đại diện chủ đầu tư, Norton Park được phát triển dựa trên nhu cầu nhà ở thực tế của khu vực, với trọng tâm là cộng đồng chuyên gia, quản lý và kỹ sư làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI.

Norton Park có quy mô 7,9 ha, gồm 6 tòa tháp với tổng cộng 1.286 sản phẩm, gồm căn hộ đa dạng loại hình từ studio, căn 1-3 phòng ngủ đến duplex, cùng các sản phẩm thương mại khối đế và thương mại độc lập, bổ sung hệ thống dịch vụ ngay trong nội khu. Với mật độ xây dựng giới hạn chỉ 20%, dự án ưu tiên diện tích cho cảnh quan và hệ tiện ích. Tổng diện tích cảnh quan xanh đạt 2,5 ha, bao gồm các lõi xanh sinh thái đan xen giữa những tòa nhà và không gian công viên kế cận, góp phần kiến tạo một "ốc đảo xanh" thanh mát, yên bình giữa khu vực có tốc độ đô thị hóa và cường độ hoạt động công nghiệp cao.

‎ Norton Park – điểm nhấn mới của Gamuda Land trên bản đồ đô thị TP.HCM





Thấu hiểu những yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng sống của thế hệ cư dân mới và cộng đồng chuyên gia quốc tế, Norton Park chú trọng kiến tạo hệ tiện ích gắn với trải nghiệm sống thường nhật. Các tiện ích được phân bổ thành hai cụm lớn ở trung tâm các khối nhà, tạo nhiều lớp trải nghiệm và rút ngắn khoảng cách tiếp cận của cư dân. Mỗi không gian được phát triển theo nhịp sống thực tế, từ vận động, làm việc, học tập, giải trí đến thư giãn và kết nối cộng đồng. Những nhu cầu thường nhật cũng được đưa vào quy hoạch, như khu làm việc (work hub) cho chuyên gia, không gian giáo dục đa năng cho trẻ hay hệ thống hạ tầng dành riêng cho người cao tuổi, hệ tiện ích đặc biệt được thiết kế cho cộng đồng thú cưng.

Nếu thế hệ căn hộ trước chủ yếu giải bài toán "ở gần nơi làm việc", sự hiện diện ngày càng rõ nét của những nhà phát triển quốc tế như Gamuda Land cho thấy thị trường phía Bắc TP.HCM đang tiến vào cuộc đua "nâng hạng". Trong bối cảnh đó, Norton Park được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nhân tố góp phần xác lập chuẩn mực mới cho thị trường căn hộ khu vực.