Nguồn cung nhà ở tăng mạnh

Giá căn hộ ở Hà Nội neo cao

Trên phạm vi cả nước, ghi nhận của các đơn vị nghiên cứu như Avison Young, Knight Frank hay One Mount Group đều cho thấy thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục hồi phục, với giá bán đang có xu hướng tăng. Giá căn hộ sơ cấp trung bình đã tiệm cận khoảng 3.300 USD/m², tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Hà Nội cũng chứng kiến lượng mở bán mới và giao dịch bùng nổ, gần gấp đôi so với quý trước, cho thấy sức hấp thụ vẫn rất mạnh dù giá đã neo cao.

Một điểm đáng chú ý là tại Hà Nội, mức giá căn hộ tăng nhanh hơn TP HCM, chủ yếu vì cơ cấu nguồn cung nghiêng mạnh về các dự án trung - cao cấp, thiếu vắng nguồn hàng trung cấp mới. Thực tế quý II, không có dự án trung cấp nào được mở bán tại Hà Nội. Những căn hộ giá "mềm" hơn, dưới 65 triệu đồng/m² chỉ lác đác ở khu vực phía Đông hoặc ngoại vi thành phố, càng đẩy nhu cầu đổ dồn vào các dự án cao giá hơn, góp phần đẩy mặt bằng chung lên cao.