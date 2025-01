Ngày 20/1, Hội đồng quản trị Công ty CP Lọc hoá dầu Bình Sơn (mã BSR) có nghị quyết về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.



Theo kế hoạch điều chỉnh, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm còn 248,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn 281,9 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.148,2 tỷ đồng được thông qua tại đại hội đồng cổ đông hồi tháng 5/2024, kế hoạch lợi nhuận mới của BSR đã giảm hơn 75%.

BSR thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh trong bối cảnh lợi nhuận khả năng không đạt kế hoạch. Trong bản báo cạch trước thời điểm chính thức niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu BSR trên HOSE vào ngày 17/1 vừa qua, ban lãnh đạo công ty cho biết dự kiến hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, do bị tác động kép của giá dầu và crack cùng giảm sâu trong nửa cuối năm nên lợi nhuận dự kiến không đạt kế hoạch.

Do là doanh nghiệp đặc thù có nhiệm vụ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn phải hoạt động để cung cấp xăng dầu cho thị trường trong nước kể cả trong trường hợp giá giảm, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận.

Nhà máy vẫn vận hành ở mức 110% công suất thiết kế trong năm qua, sản lượng sản xuất dự kiến 6,58 triệu tấn, vượt 15% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 6,46 triệu tấn, vượt 14% kế hoạch năm.

Trong năm 2024 giá dầu biến động mạnh theo xu hướng giảm và crack spread giảm rất sâu trong nửa cuối năm, do lo ngại suy thoái kinh tế và nhu cầu yếu từ Trung Quốc. Hầu hết tập đoàn/công ty dầu khí trên thế giới ghi nhận kết quả sụt giảm nghiêm trọng, nhất là trong lĩnh vực lọc dầu.

Trong báo cáo chiến lược 2025, SSI Research cũng nhận định năm 2024 lợi nhuận của BSR giảm do việc tạm dừng một nhà máy để bảo trì và giá bán thấp hơn. Sang năm 2025, mặc dù giá dầu dự kiến vẫn giảm nhưng triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp có thể cải thiện.

Theo đó, SSI Research dự phóng lợi nhuận có thể tăng mạnh lên 3.100 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ phục hồi 15% so với cùng kỳ sau khi bảo trì trong năm 2024 và crack spread ổn định sau khi một lượng công suất lọc dầu trên thị trường toàn cầu đóng cửa.

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 tạm thời, ban lãnh đạo BSR cũng kỳ vọng, năm nay, công ty có thể đạt tổng doanh thu hợp nhất 114.654 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm 2024 và lợi nhuận sau thuế 752 tỷ đồng, giảm 34,5% so với kế hoạch năm 2024 nhưng tăng 167% so với kế hoạch mới. Kế hoạch 2025 được xây dựng trên giả định giá dầu thô 65 USD/thùng.