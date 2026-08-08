Nguyên do doanh số bán hàng của Rheinmetall tăng mạnh?

Pháo tự hành bánh lốp do Rheinmetall sản xuất.

Các nhà sản xuất vũ khí châu Âu đã phát triển mạnh mẽ trong suốt cuộc xung đột Nga-Ukraine, khi các nước ủng hộ Kiev cung cấp vũ khí cho quân đội nước này, đồng thời mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của chính họ.

Cổ phiếu của Rheinmetall, nhà thầu quốc phòng lớn nhất châu Âu, đã tăng hơn mười lần trong sáu năm qua.

Công ty này sản xuất nhiều loại thiết bị quân sự được cung cấp cho Ukraine, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, đạn pháo và đạn dược.

Giống như các thành viên NATO khác ở châu Âu, Đức viện dẫn mối đe dọa từ hoạt động quân sự của Nga là lý do chính cho việc tăng cường quân sự của mình, một đánh giá mà Moscow bác bỏ là "vô lý", và là sự gieo rắc nỗi sợ hãi không có căn cứ.

Theo báo cáo tài chính của công ty có trụ sở tại Dusseldorf được công bố hôm 6/8, đơn đặt hàng mới đã tăng vọt lên 11,37 tỷ euro trong quý thứ hai, so với 1,98 tỷ euro cùng kỳ năm trước, đưa tổng số đơn đặt hàng tồn đọng của Rheinmetall lên mức kỷ lục 80,47 tỷ euro.

Doanh thu tăng lên 3,29 tỷ euro từ 1,95 tỷ euro, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng hơn gấp đôi lên 562 triệu euro. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm nhẹ xuống còn 124 triệu euro từ 130 triệu euro.

Mặc dù kết quả kinh doanh quý này khả quan, Rheinmetall đã hạ dự báo doanh thu năm 2026 xuống còn 13,7-14,2 tỷ euro từ mức 14-14,5 tỷ euro, sau khi Đức hủy bỏ dự án đóng tàu khu trục F126 trị giá 15,2 tỷ euro theo kế hoạch ban đầu, để chuyển sang dự án đóng tàu chiến MEKO A-200 của TKMS.

"Nhu cầu vẫn mạnh mẽ, và chúng tôi tiếp tục thành công trong việc giành được các đơn đặt hàng lớn cả trong và ngoài nước", Giám đốc điều hành Armin Papperger nhận xét về kết quả kinh doanh.

Đức đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ, và đã mở rộng đáng kể các cam kết quốc phòng dài hạn của mình.

Berlin đã sửa đổi các quy định về nợ trong hiến pháp của quốc gia để miễn trừ phần lớn chi tiêu quốc phòng khỏi giới hạn vay nợ, mở đường cho việc tăng cường sức mạnh quân sự bền vững.

Chính phủ có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên khoảng 82,7 tỷ euro vào năm 2026 và dần dần lên 3,5% GDP vào năm 2029 theo mục tiêu của NATO, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây áp lực buộc đồng minh châu Âu phải gánh vác nhiều hơn gánh nặng quân sự của khối.

Berlin đã nhiều lần khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp những dấu hiệu cho thấy, sự ủng hộ của công chúng đối với việc mở rộng viện trợ quân sự cho Kiev đang giảm sút.

Nền kinh tế Đức đang chao đảo vì khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá năng lượng cao, trầm trọng hơn do việc loại bỏ dần nguồn năng lượng từ Nga và cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông.