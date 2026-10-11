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Nguyên kế toán ban quản lý dự án làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thị Lý, nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Lý (SN 1981), nguyên kế toán Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) về tội Tham ô tài sản.

Trước đó, ngày 30/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến Đặng Thị Lý. Người này hiện là viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bát Xát.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thị Lý (áo kẻ ngang).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ ngày 23/2/2018 đến ngày 12/10/2023, Lý đã lập hồ sơ, giả mạo chữ ký của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát trên 111 hồ sơ, ủy nhiệm chi giả. Từ đó, đối tượng làm thủ tục rút tiền bảo hành các công trình, dự án do ban này làm chủ đầu tư trái quy định, chiếm đoạt số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Lý để điều tra về tội Tham ô tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lực lượng chức năng thực hiện khám xét nhà đối tượng Đặng Thị Lý.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của bị can và các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Thành Đạt

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