Nguyên nhân giá vàng tăng mạnh trong tháng 9 và đầu tháng 10

Trong báo cáo nghiên cứu hàng hóa mới nhất công bố hôm thứ Hai, các chuyên gia phân tích hàng hóa tại Societe Generale – một trong những ngân hàng lâu đời và lớn nhất Châu Âu – nhận định rằng, ngay cả với dự báo thận trọng, giá vàng dường như sẵn sàng tăng thêm 1.000 USD trong thời gian ngắn và có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

"Tuần trước, giá vàng đạt 4.042 USD/ounce, chỉ còn cách 276 USD so với dự báo lạc quan 4.318 USD/ounce cho quý 4/2026 mà chúng tôi công bố cách đây một tháng", báo cáo viết. "Tính đến sáng nay, giá vàng đã tăng lên 4.072 USD/ounce. Với dòng tiền vào các quỹ ETF vàng vẫn mạnh mẽ và hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương dự kiến tiếp tục bền vững, chúng tôi tự tin điều chỉnh mục tiêu giá vàng."

Diễn biến giá vàng từ đầu năm 2025 đến nay. (Nguồn: Tradingview)

Các nhà phân tích của Societe Generale dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, do dòng tiền đầu tư tăng mạnh hơn dự đoán ban đầu. "Dù chưa có thông tin rõ ràng về vị thế của các quỹ đầu cơ, chúng tôi nhận thấy dòng tiền vào ETF vàng trong vài tuần qua cực kỳ mạnh, cao hơn dự báo của chúng tôi. Tại sao dòng tiền lại tăng đột biến? Chúng tôi từng ghi nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa dòng tiền ETF và mức độ bất ổn kể từ khi ông Trump đắc cử vào tháng 11/2024, và đây là yếu tố then chốt giải thích một phần diễn biến giá vàng hiện tại", báo cáo giải thích.

Các nhà phân tích của Societe Generale lưu ý rằng chỉ số bất ổn FRED mới nhất từ tháng 9 chưa phản ánh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc vào ngày 9/10. "Chỉ số này cũng không ghi nhận việc Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc vào thứ Sáu tuần trước, đồng thời ngay sau đó bày tỏ sẵn sàng đàm phán để giảm căng thẳng thương mại", họ cho biết. "Tuy nhiên, nhìn chung, tại Trung Quốc, chỉ số bất ổn chung và bất ổn thương mại đã giảm lần lượt 80 và 100 điểm trong tháng 9, nhưng lượng vàng nắm giữ trong ETF tại đây vẫn tăng từ 189 tấn lên 193 tấn."

Dựa trên chỉ số bất ổn hàng tuần của Mỹ, phản ánh thời điểm Trung Quốc công bố kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và phản ứng của ông Trump, mức độ bất ổn đã tăng vọt lên 354 điểm, tăng 18 điểm trong tuần và 44 điểm trong tháng. "Mức 354 này cao gấp ba lần so với mức đã chứng kiến trong 5 tháng trước cuộc bầu cử", báo cáo nêu.

Trong bối cảnh đó, Societe Generale không ngạc nhiên khi dòng tiền vào ETF vàng toàn cầu tăng 23 tấn trong tuần qua và 100 tấn trong tháng qua.

Societe Generale cho biết họ giữ nguyên các giả định cốt lõi từ dự báo tháng 9. "Cụ thể, chúng tôi đã chỉ ra nhu cầu cực kỳ bền vững từ nhà đầu tư vàng và ngân hàng trung ương. Kể từ năm 2022, dòng tiền trung bình mỗi quý tăng 72,5 tấn từ các quỹ quản lý, ETF, ngân hàng trung ương", báo cáo viết. "Riêng với ETF, thay đổi mỗi quý đạt trung bình 31,5 tấn kể từ năm 2017."

Tuy nhiên, các nhà phân tích ghi nhận dòng tiền "rất đáng kể" 100 tấn vào ETF vàng toàn cầu trong quý 3, cao hơn 69 tấn so với mức bình thường. "Dòng tiền này một phần giải thích sự tăng giá đáng kể của vàng trong tháng 9", họ viết. "Dòng tiền ETF cao kỷ lục kể từ quý 3/2020 (238 tấn) vượt xa giả định ban đầu của chúng tôi".

Dù vậy, các nhà phân tích Societe Generale tiếp tục dự báo thận trọng, giả định mỗi quý chỉ có thêm 67 tấn vàng được mua trên mức bình thường từ tất cả các hạng mục, bao gồm ngân hàng trung ương và ETF. "Chúng tôi duy trì mức tăng này trong mô hình dự báo giá đến cuối năm 2026. Với giá vàng hiện tại, mô hình chỉ ra giá sẽ đạt 4.217 USD/ounce vào cuối năm 2025 và 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, tăng 14% so với dự báo 4.300 USD/ounce hồi tháng 9."

Họ nhấn mạnh: "Dù giả định thận trọng về dòng tiền ETF và ngân hàng trung ương, chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng giá vượt xa rủi ro giảm giá."