Nguyên nhân người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội

10-08-2025 - 16:48 PM | Xã hội

Công an phường Phương Liệt làm việc với người đàn ông hành hung dã man phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư số 176 Định Công và xác định nguyên nhân ban đầu vụ việc.

Công an phường Phương Liệt (Hà Nội) đang điều tra vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư Sky Central, số 176 Định Công.

Công an bước đầu xác định, hai gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, Đ.C.T. (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central) thấy chị N.T. (SN 1997; cùng trú tại chung cư) ở tại sảnh chờ thang máy B1, tầng 1 chung cư, nên đến nói chuyện rồi hai bên xảy ra tranh cãi.

Nguyên nhân người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội- Ảnh 1.

Đ.C.T. tại cơ quan công an.

Đ.C.T. yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đánh chị T. Được những người xung quanh can ngăn, Đ.C.T. đi về nhà.

Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. tới Công an phường Phương Liệt trình báo.

Nguyên nhân người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ ở chung cư Hà Nội- Ảnh 2.

Sự việc được camera an ninh ghi lại

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa Đ.C.T. về trụ sở làm việc.

Công an phường Phương Liệt đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

