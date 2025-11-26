Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nguyên nhân nhiều người có khoản vay tại ngân hàng, công ty tài chính mà không hề hay biết

26-11-2025 - 10:54 AM | Smart Money

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Công ty tài chính Home Credit mới đây vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khiến người dùng bị chiếm quyền kiểm soát điện thoại, sau đó đăng ký khoản vay mà không hay biết.

Theo đó, các đối tượng thường giả danh công an, cán bộ phường/xã, gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin định danh cá nhân (VNeID), xác minh hộ khẩu hoặc điều chỉnh nơi cư trú…và hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng lạ như "UC Browser", ứng dụng giả mạo VNeID chứa mã độc và cài đặt các ứng dụng điều khiển từ xa như "AnyDesk". Sau khi chiếm quyền điều khiển điện thoại, đánh cắp thông tin CCCD/Căn cước, mã OTP giao dịch, chúng sẽ tiến hàng chuyển tiền, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký khoản vay tại các tổ chức tín dụng.

Một thủ đoạn phổ biến khác là giả danh nhân viên giao hàng của bưu điện (VNPost), thông báo Khách hàng có đơn hàng/ bưu kiện cần giao hoặc bị giữ tại hải quan, sau đó thúc ép khách hàng chuyển khoản để nhận hàng/ xuất kho. Sau khi chuyển khoản, chúng thông báo khách hàng đã đăng ký gói hội viên trị giá hơn 4 triệu đồng/tháng và gửi đường dẫn giả mạo để "hủy hội viên VNPost". Chúng còn yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, ảnh CCCD.

Đặc biệt, trong một số trường hợp, nạn nhân bị yêu cầu "chứng minh tài chính" bằng cách đăng ký vay trực tuyến để hủy hội viên VNPost. Sau đó, kẻ gian thao túng khách hàng chuyển khoản toàn bộ số tiền được giải ngân để chúng giúp hủy hợp đồng vừa vay và hủy tư cách thành viên VNPost. Tuy nhiên chúng sẽ không hủy/ thanh toán khoản vay, mà khách hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản vay trên cho công ty tài chính/ ngân hàng.

Để tránh rơi vào những bẫy lừa đảo trên, Home Credit khuyến cáo đến khách hàng:

- Tuyệt đối không cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ đường dẫn lạ, không chính thống trên App Store hoặc Google Play, đặc biệt khi được yêu cầu qua điện thoại từ người tự xưng là công an, kiểm sát viên hoặc cán bộ của cơ quan nhà nước.

- Không cung cấp mã OTP giao dịch, mật khẩu, mã PIN hay bất kỳ thông tin đăng nhập nào cho người khác, kể cả người tự xưng là cán bộ cơ quan chức năng.

- Không cung cấp thông tin thẻ, ảnh CCCD/ Căn cước hay chuyển tiền theo hướng dẫn từ số điện thoại hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc.

- Luôn xác minh thông tin qua các kênh chính thống: gọi điện trực tiếp đến số tổng đài công an, ngân hàng, hoặc công ty tài chính.

- Nếu đã vô tình cài đặt ứng dụng lạ hoặc nghi ngờ bị theo dõi, ngay lập tức ngắt kết nối internet/ tắt wifi và ngay lập tức chuyển điện thoại về chế độ máy bay hoặc tắt nguồn và thông báo cho ngân hàng/ công ty tài chính liên quan.

Linh San

An ninh tiền tệ

