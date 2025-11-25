Tin vui cho hộ kinh doanh: Bộ Tài chính đề xuất tính thuế thu nhập trên phần lợi nhuận thay vì theo doanh thu

Bộ Tài chính vừa cho biết từ ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đối với dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), cơ quan này sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Trong đó, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế của cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu phương pháp tính thuế đối với hộ, cá nhân có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở xuống như sau:

Để đảm bảo phù hợp và thể hiện đúng bản chất của thuế thu nhập, Bộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả các cá nhân có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế. Theo đó, dự kiến bổ sung quy định: Cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên ngưỡng không chịu thuế đến 3 tỷ đồng thì nộp thuế với thuế suất tương ứng với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng.

Trường hợp cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng nếu không xác định được chi phí thì tiếp tục thực hiện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu như hiện hành (với các mức thuế suất 0,5%, 1%, 2% tùy theo ngành nghề) và các hộ, cá nhân này sẽ được trừ theo ngưỡng không chịu thuế trước khi tính thuế, không tính thuế từ đồng doanh thu đầu tiên như quy định hiện hành.

Trước đó, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 Điều của Luật hiện hành và sẽ thay thế cho Luật Thuế TNCN hiện hành.

Trong đó, Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân đề xuất doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh là dưới 200 triệu đồng một năm.

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng một năm, họ phải nộp thuế trực tiếp trên doanh thu với thuế suất được phân theo ngành nghề. Trong đó, 0,5% cho phân phối, cung cấp hàng hóa; 2% cho Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%; Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: 5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Còn nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm, mức thuế thu nhập cá nhân được tính 17% trên tổng lợi nhuận.