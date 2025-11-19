Đại biểu Quốc hội: Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu phải từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng

Chiều 19/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định mức doanh thu 200 triệu đồng/năm làm cơ sở xác định ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, mức 200 triệu đồng không phản ánh đúng thực tế thu nhập của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo đại biểu phân tích, nhiều người bán hàng rong, bán quán ăn sáng hay tạp hóa thu nhập thực tế chỉ 7–8 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chưa đủ trang trải chi tiêu gia đình, thì việc phải nộp thuế là chưa hợp lý. Do đó, đại biểu đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 400–500 triệu đồng/năm để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Cùng quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng quy định mức doanh thu 200 triệu đồng để tính thuế là không phù hợp. Đại biểu nêu ví dụ: người bán sữa lãi 100.000 đồng mỗi hộp, bán 200 hộp được doanh thu 200 triệu đồng, nhưng thực chất lợi nhuận chỉ có 20 triệu đồng. Trong khi mức giảm trừ gia cảnh đối với một cá nhân hiện đã lên tới 186 triệu đồng/năm. "Đề nghị chúng ta cần thay đổi lại các mức xác định khởi điểm chịu thuế của những người kinh doanh. Tôi cho rằng đối với những người bán hàng, những người đại lý, mức khởi điểm tối thiểu phải là 1,5 tỷ đồng. Mức này dựa trên giả định chênh lệch khoảng 20%, thì thu nhập mới trên 260 triệu đồng và phải chịu thuế. Đối với những người kinh doanh dịch vụ và những người kinh doanh mà không phải bỏ chi phí vật liệu, ví dụ như thầu xây dựng mà không bao thầu vật liệu, thì mức này ít nhất phải 500 triệu đồng", đại biểu đề nghị.