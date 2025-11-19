Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đại biểu Quốc hội: Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu phải từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng

19-11-2025 - 22:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đối với những người bán hàng, những người đại lý, ngưỡng chịu thuế tối thiểu phải là 1,5 tỷ đồng. Đối với những người kinh doanh dịch vụ và những người kinh doanh mà không phải bỏ chi phí vật liệu, ví dụ như thầu xây dựng mà không bao thầu vật liệu, thì mức này ít nhất phải 500 triệu đồng.

Chiều 19/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định mức doanh thu 200 triệu đồng/năm làm cơ sở xác định ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh. Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, mức 200 triệu đồng không phản ánh đúng thực tế thu nhập của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Đại biểu Quốc hội: Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu phải từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Theo đại biểu phân tích, nhiều người bán hàng rong, bán quán ăn sáng hay tạp hóa thu nhập thực tế chỉ 7–8 triệu đồng mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chưa đủ trang trải chi tiêu gia đình, thì việc phải nộp thuế là chưa hợp lý. Do đó, đại biểu đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 400–500 triệu đồng/năm để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội: Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh tối thiểu phải từ 500 triệu - 1,5 tỷ đồng- Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quochoi.vn)

Cùng quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội cho rằng quy định mức doanh thu 200 triệu đồng để tính thuế là không phù hợp. Đại biểu nêu ví dụ: người bán sữa lãi 100.000 đồng mỗi hộp, bán 200 hộp được doanh thu 200 triệu đồng, nhưng thực chất lợi nhuận chỉ có 20 triệu đồng. Trong khi mức giảm trừ gia cảnh đối với một cá nhân hiện đã lên tới 186 triệu đồng/năm. "Đề nghị chúng ta cần thay đổi lại các mức xác định khởi điểm chịu thuế của những người kinh doanh. Tôi cho rằng đối với những người bán hàng, những người đại lý, mức khởi điểm tối thiểu phải là 1,5 tỷ đồng. Mức này dựa trên giả định chênh lệch khoảng 20%, thì thu nhập mới trên 260 triệu đồng và phải chịu thuế. Đối với những người kinh doanh dịch vụ và những người kinh doanh mà không phải bỏ chi phí vật liệu, ví dụ như thầu xây dựng mà không bao thầu vật liệu, thì mức này ít nhất phải 500 triệu đồng", đại biểu đề nghị.

Thủ tướng có chỉ đạo mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thống đốc NHNN: "Không phải ai dùng tiền mặt, QR chuyển khoản là trốn thuế, và không phải dùng QR thanh toán có nghĩa là nộp đủ thuế"

Phó Thống đốc NHNN: "Không phải ai dùng tiền mặt, QR chuyển khoản là trốn thuế, và không phải dùng QR thanh toán có nghĩa là nộp đủ thuế" Nổi bật

MSB công bố chiến lược mới dành cho khách hàng thu nhập cao và ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World

MSB công bố chiến lược mới dành cho khách hàng thu nhập cao và ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World Nổi bật

25 ngân hàng, trung gian thanh toán cam kết mở rộng QR thanh toán nội địa, quốc tế

25 ngân hàng, trung gian thanh toán cam kết mở rộng QR thanh toán nội địa, quốc tế

21:05 , 19/11/2025
Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới

Tư duy lãnh đạo trẻ và hành trình đưa SHB bứt phá, dẫn đầu trong kỷ nguyên mới

20:30 , 19/11/2025
Chiều 19/11: Giá vàng miếng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lên giá

Chiều 19/11: Giá vàng miếng tăng 1,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng lên giá

19:00 , 19/11/2025
TS Cấn Văn Lực: Khi việc tiếp cận vàng trở nên quá khó, tâm lý tò mò và đổ xô mua càng tăng, đẩy thị trường vào bất ổn

TS Cấn Văn Lực: Khi việc tiếp cận vàng trở nên quá khó, tâm lý tò mò và đổ xô mua càng tăng, đẩy thị trường vào bất ổn

18:25 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên