Xoá thuế khoán: Ngành Thuế gửi thư ngỏ tới hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trên cả nước

Ảnh minh hoạ

Theo Cục Thuế, trong nhiều năm qua, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh luôn là bộ phận đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm và duy trì các hoạt động thương mại tại khắp địa phương. Ngành Thuế khẳng định luôn trân trọng và coi hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh là những người đồng hành trong tiến trình phát triển của đất nước.

Thư ngỏ nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Quốc hội về đổi mới, hiện đại hóa quản lý thuế, từ năm 2026 các hộ, cá nhân kinh doanh sẽ thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế, chuyển từ nộp thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế. Đây là bước chuyển quan trọng giúp cá nhân và hộ kinh doanh minh bạch, thuận lợi và phát triển bền vững hơn.

Khi thực hiện kê khai, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế dựa trên doanh thu ghi nhận thực tế, phản ánh đúng kết quả kinh doanh. Cách làm này được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao uy tín của khối kinh doanh cá thể, tạo dựng lòng tin với khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Song hành với thay đổi về cơ chế nộp thuế, ngành Thuế cho biết đang triển khai mạnh mẽ hóa đơn điện tử, đặc biệt là hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Mô hình này phù hợp với nhiều lĩnh vực như nhà hàng, quán ăn, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, quán cà phê và các dịch vụ bán lẻ khác.

Việc áp dụng hóa đơn điện tử được đánh giá giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh gửi hóa đơn cho khách nhanh chóng, giảm thời gian lưu trữ, tiết kiệm chi phí vận hành và nâng cao trải nghiệm mua bán.

Ứng dụng eTax Mobile cũng được nâng cấp với nhiều tính năng mới, cho phép hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tra cứu, kê khai và nộp thuế trực tuyến ngay trên điện thoại hoặc máy tính. Hệ thống tích hợp lịch sử nộp thuế, thông báo, tình trạng hóa đơn và các tiện ích quản lý thuế khác.

Ngành Thuế ví eTax Mobile như "trợ lý số" thân thiện, giúp hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chủ động theo dõi hoạt động thuế của mình.

Cơ quan Thuế khẳng định hiểu rõ những lo lắng ban đầu của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh khi chuyển sang cơ chế mới. Thư ngỏ nhấn mạnh, toàn bộ quá trình thiết lập phần mềm, khởi tạo hóa đơn điện tử, hướng dẫn kê khai doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế đều sẽ được ngành Thuế và các đơn vị đối tác hỗ trợ miễn phí.

Hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ cán bộ thuế và tài liệu hướng dẫn đã được chuẩn bị đầy đủ để đồng hành với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong suốt giai đoạn này.

Với thông điệp "60 ngày hành động – Chuyển đổi thực chất – Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại", ngành Thuế kỳ vọng hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sẽ chủ động, hợp tác và tham gia tích cực để việc chuyển đổi đạt hiệu quả.

Thư ngỏ kết lại bằng lời chúc hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh sức khỏe, thành công và tiếp tục đồng hành cùng ngành Thuế trong xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và thịnh vượng.