Phó Cục trưởng Cục Thuế: Hộ kinh doanh càng công khai, càng minh bạch thì sẽ không gặp phải tình huống vi phạm hành chính

Ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế

Phát biểu tại lễ công bố tặng phần mềm cho 5 triệu hộ kinh doanh để chuyển sang thuế kê khai do Công ty Sapo tổ chức chiều 11/11, ông Mai Sơn – Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngay sau khi Nghị quyết 68 được ban hành, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cụ thể hóa nội dung trong việc đổi mới hình thức quản lý và kê khai nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Trên cơ sở đó, nhiều đề án đã được chuẩn bị, trong đó Quyết định số 3389 của Bộ trưởng Bộ Tài chính là căn cứ quan trọng để triển khai thực hiện.

Ông Sơn cho biết, chiến dịch “60 ngày đêm” mà ngành thuế đang thực hiện được xem là bước ngoặt, tạo động lực giúp hộ kinh doanh yên tâm thích ứng với phương thức quản lý thuế mới mà không gặp khó khăn.

Trong chiến dịch 60 ngày, ngành thuế tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương để đánh giá năng lực hạ tầng của hộ kinh doanh cũng như mức độ hiểu biết chính sách, pháp luật thuế và những lo ngại phổ biến. Ông Sơn cho biết, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn băn khoăn về hàng tồn kho, sai lệch kê khai, khả năng bị xử phạt hay truy thu thuế, do đó ngành thuế liên tục tổ chức các kênh truyền thông, đối thoại và tọa đàm để giải đáp, giúp người nộp thuế hiểu rõ và chủ động thực hiện nghĩa vụ.

"Chúng tôi hướng tới phải giúp cho hộ kinh doanh và người nộp thuế biết, hiểu và đồng thuận để thực hiện tốt và có thể tự thao tác được nghĩa vụ của mình", ông Sơn nhấn mạnh.

Sau khảo sát, ngành thuế sẽ phân nhóm hỗ trợ phù hợp, kết nối từng nhóm hộ kinh doanh với các nhà cung cấp phần mềm kế toán, khai thuế, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động. Với các hộ kinh doanh khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa hoặc khu vực bị thiên tai, cơ quan thuế sẽ có chính sách hỗ trợ dài hạn và ưu tiên cao hơn.

Theo thống kê, toàn ngành đang quản lý hơn 3,6 triệu hộ kinh doanh, trong đó khoảng 2,5 triệu hộ cần được hỗ trợ trực tiếp. Còn những hộ khác thì có thể kinh doanh không thường xuyên. Đây là con số rất lớn, trong khi các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có cơ sở vật chất cũng như việc tiếp cận chính sách chế độ rất khó khăn.

Để đáp ứng nhu cầu này, Cục Thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống tài liệu hướng dẫn và chuẩn bị triển cổng khai thuế thử nghiệm. Dự kiến trong tháng 11, các hộ kinh doanh có thể trải nghiệm cổng khai thuế mới trước khi hệ thống chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026.

Ông Sơn cho biết, với các hộ kinh doanh đã sẵn sàng, ngành thuế khuyến khích triển khai sớm việc sử dụng phần mềm kế toán, khai thuế điện tử, đặc biệt đối với nhóm tính thuế theo doanh thu trừ chi phí. Việc này nhằm giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót.

Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định: "Hộ kinh doanh càng công khai, càng minh bạch và thực hiện tốt với sự đồng hành của cơ quan thuế thì sẽ không gặp phải tình huống vi phạm hành chính. Và đặc biệt là đã tuân thủ tốt thì sẽ không kiểm tra. Thực tế chỉ kiểm tra ở ngưỡng có rủi ro".

Ông Sơn kỳ vọng sự công khai minh bạch này sẽ giúp cho hộ kinh doanh có những điều kiện phát triển tốt hơn, có những điều kiện để tiếp cận nhiều hơn với vốn, với ưu đãi về thuế và những hỗ trợ kịp thời hơn nữa từ Trung ương

"Ngành thuế cam kết tiếp tục đồng hành lâu dài, không chỉ trong giai đoạn chuyển đổi mà cả sau khi hệ thống mới vận hành ổn định, nhằm đảm bảo mọi khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế đều được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời", Phó Cục trưởng Cục Thuế khẳng định.