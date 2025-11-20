Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định chính sách thuế với hộ kinh doanh hiện nay có lợi hơn trước: Trước đây doanh thu 100 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, nay nâng lên 200 triệu đồng

Chiều 19/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về hai dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là quy định mức doanh thu 200 triệu đồng/năm làm cơ sở xác định ngưỡng chịu thuế đối với hộ kinh doanh.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết phương pháp tính thuế cơ bản không thay đổi. Trước đây là thuế khoán (người kinh doanh tự xác định doanh thu), còn hiện nay là kê khai doanh thu. Việc chuyển sang kê khai giúp giảm thất thoát rất lớn, đặc biệt tại các khu vực kinh tế phát triển.

Về mức thu, Bộ trưởng khẳng định chính sách hiện nay có lợi hơn trước: “Trước đây doanh thu 100 triệu đồng/năm đã phải nộp thuế, nay nâng lên 200 triệu đồng, nên không thể nói rằng là chúng ta đang gây khó dễ cho các hộ kinh doanh”.

Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ với quan điểm của nhiều đại biểu rằng yêu cầu quan trọng nhất là bảo đảm công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. Lần sửa đổi này phải bảo đảm tương quan hợp lý giữa hộ kinh doanh và người làm công ăn lương.

“Chúng tôi xin tiếp thu đầy đủ để tiếp tục nghiên cứu, bảo đảm xác định được ngưỡng khởi điểm chịu thuế phù hợp cho hộ kinh doanh, phản ánh đúng thực tế hoạt động và bảo đảm sự công bằng giữa các nhóm người nộp thuế”, Bộ trưởng khẳng định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giải trình, làm rõ ý kiến các đại biểu Quốc hội quan tâm.(Ảnh: Báo Chính phủ)

Trước đó, ngày 4/11/2025, Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội. Dự án Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến sửa đổi, bổ sung toàn bộ 35 Điều của Luật hiện hành và sẽ thay thế cho Luật Thuế TNCN hiện hành.

Trong đó, Dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân đề xuất mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh là 200 triệu đồng một năm.

Với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỷ đồng một năm, họ phải nộp thuế trực tiếp trên doanh thu với thuế suất được phân theo ngành nghề. Trong đó, 0,5% cho phân phối, cung cấp hàng hóa; 2% cho Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2%; Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%; Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số: 5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

Còn nhóm có doanh thu trên 3 tỷ đồng một năm, mức thuế thu nhập cá nhân được tính 17% trên tổng lợi nhuận.