Nhà bếp có 1 thứ cực bẩn mà bạn vẫn vô tư sử dụng hằng ngày: 1 điều cần làm ngay

Các chuyên gia cho biết có những nguy hiểm ẩn giấu liên quan đến một vật dụng quen thuộc trong bồn rửa bát. Trong khi nhiều người nghĩ rằng đứng bên bồn rửa và rửa chén sẽ giúp mọi thứ sạch sẽ hơn, thực tế có thể hoàn toàn ngược lại.

Các hộ gia đình đã được cảnh báo về tần suất cần làm sạch miếng bọt biển nhà bếp, vì nếu không, họ có thể vô tình gây ra các vấn đề sức khỏe. Theo báo cáo, miếng bọt biển quen thuộc trong nhà bếp có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu không được vệ sinh hoặc thay mới đúng cách. Nếu bạn dùng cùng một miếng bọt biển để rửa chén, lau mặt bàn và làm sạch các thiết bị nhà bếp khác, nó có thể bẩn hơn bạn nghĩ.

Một số nghiên cứu thậm chí còn phát hiện miếng bọt biển đã sử dụng có thể chứa nhiều vi khuẩn hơn cả bệ bồn cầu.

Sự lây nhiễm chéo có thể xảy ra khi thực phẩm tiếp xúc với bề mặt có chứa vi khuẩn, chẳng hạn như thớt bẩn, khăn lau không sạch hoặc miếng bọt biển chưa được khử trùng.

Các gia đình được khuyến cáo chú ý đến tần suất làm sạch miếng bọt biển, vì nó cần được chăm sóc đúng cách để đảm bảo vi khuẩn không lan khắp nhà bếp mà không hay biết.

Nếu đã lâu rồi bạn chưa vệ sinh miếng bọt biển, đây là lúc cần kiểm tra và khử trùng vật dụng này ngay!

Cách làm sạch miếng bọt biển rửa bát

Chuyên gia bảo hiểm nhân thọ Life Pro cho biết việc sử dụng miếng bọt biển trong nhà bếp là an toàn, nhưng nó phải được vệ sinh đúng cách và thay thường xuyên. Chỉ tráng miếng bọt biển dưới vòi nước không đủ để loại bỏ vi khuẩn.

Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng các phương pháp làm sạch bằng nhiệt độ cao hoặc dung dịch khử trùng.

Một trong những cách bạn có thể áp dụng là dùng máy rửa chén — bạn có thể đặt miếng bọt biển lên khay trên cùng và chạy một chu trình đầy đủ với nhiệt độ cao.

Một số thử nghiệm đã cho thấy phương pháp này có thể loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn nếu thực hiện đúng cách.

Bạn cũng có thể sử dụng lò vi sóng để đạt được kết quả tương tự. Chỉ cần làm ẩm miếng bọt biển để tránh nguy cơ cháy và đặt nó lên đĩa an toàn dùng trong lò vi sóng. Hấp ở mức nhiệt cao trong một phút.

Điều quan trọng là đảm bảo miếng bọt biển không chứa kim loại. Sau khi quay trong lò vi sóng, hãy để miếng bọt biển nghỉ ít nhất mười phút để hơi nước tiếp tục tiêu diệt vi khuẩn.

Thuốc tẩy cũng có thể giúp làm sạch miếng bọt biển hiệu quả bằng cách ngâm nó trong hỗn hợp gồm nửa thìa cà phê thuốc tẩy và một lít nước ấm. Ngâm trong một phút, sau đó vắt ráo và để khô hoàn toàn.

Việc làm khô miếng bọt biển cũng rất quan trọng, vì miếng bọt biển ẩm sẽ thu hút nhiều vi khuẩn hơn. Bỏ qua việc chăm sóc và giữ vệ sinh miếng bọt biển có thể khiến vi khuẩn lan sang chén đĩa, mặt bàn và thực phẩm — dẫn đến nhiều rủi ro sức khỏe.