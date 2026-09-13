Nhà cho chim ở giá 6,5 triệu của một TikToker: Bên trong có gì?

Rumahnya ALIN là kênh của nhà sáng tạo nội dung có tên Husnal tại Indonesia, chuyên chia sẻ quá trình xây dựng, hoàn thiện và trang trí ngôi nhà của gia đình. Hiện, cô có khoảng 13N người theo dõi trên TikTok và 43.7N follower trên Instagram.

Nội dung của Husnal tập trung vào nhà cửa, nội thất và cách bài trí các không gian trong nhà. Theo thông tin giới thiệu trên Instagram, căn nhà của gia đình cô rộng khoảng 150 m².

Trong số những góc đặc biệt tại nhà Husnal, khu vực sân sau dành cho chim gây chú ý. Trên TikTok, cô từng chia sẻ quá trình thực hiện một căn nhà dành cho chim dạng không gian mở, vốn là dự án nằm trong danh sách mong muốn của chồng cô. Clip này đã thu về hơn 5,4 triệu view.

Clip toàn cảnh căn nhà cho chim ở hút 5,4 triệu view. Nguồn: Rumahnya ALIN

Không làm một chiếc lồng đơn thuần, Husnal tận dụng phần sân sau để tạo thành một “khu vườn thu nhỏ” dành cho chim. Nhà cho các chú chim được đặt sát một bên sân sau, tận dụng chiều cao để tạo thêm không gian mà không chiếm quá nhiều diện tích. Nhìn từ trên cao, khu vực này trở thành một mảng xanh nằm giữa những khối kiến trúc trắng của căn nhà.

Nhà cho chim nằm ngay trong sân vườn nhà, phủ nhiều cây xanh.

Công trình có dạng khối hộp cao, dựng bằng khung kim loại sơn đen, bao quanh bởi lưới mắt nhỏ và có mái che phía trên. Kết cấu này giúp khu nuôi chim tách biệt với sân vườn bên ngoài nhưng vẫn giữ được ánh sáng và độ thoáng.

Bên trong, nhiều cành cây tự nhiên được bố trí ở các độ cao khác nhau để chim đậu và di chuyển. Cây xanh, dây leo cùng các loại thực vật được sắp xếp xen kẽ quanh những cành gỗ, khiến không gian trông giống một khu vườn nhiệt đới thu nhỏ hơn là chiếc lồng chim thông thường. Một số ổ treo cũng được bố trí để tạo nơi trú cho chim.

Cận cảnh bên trong.

Phần nền tiếp tục được phủ cây xanh và tiểu cảnh, bên ngoài là thảm cỏ cùng lối đi lát những phiến đá vuông.

Husnal cũng chia sẻ khá chi tiết quá trình thực hiện, từ kích thước, cách bố trí cây xanh, chim đến chi phí.

Nữ TikToker cũng công khai bảng chi phí toàn bộ dự án này, bao gồm:

- Khung thép mạ kẽm và lưới thép mạ kẽm.

- Thanh nhôm, đinh rive, dây rút và các phụ kiện lắp ráp.

- Bản lề, tay nắm và chốt cửa.

- Mái UPVC và phần lưới che.

- Bu lông, tắc kê, đinh bê tông.

- Đèn pha.

- Sơn đen mờ chuyên dụng.

- Gạch và xi măng.

- Máy bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời.

- Giá thể trồng cây, khay đựng thức ăn và dây điện.

- Nhân công gồm thợ chính và người phụ việc.

- Cây xanh.

- Chim.

Tổng cộng, Husnal chi 4.398.000 rupiah (khoảng 6,5 triệu đồng), cho toàn bộ dự án, đã bao gồm tiền mua chim và cây xanh.

Riêng tiền chim là 525.000 rupiah (khoảng 775 nghìn đồng), cây xanh hết 456.000 rupiah (khoảng 673 nghìn đồng) và nhân công là 1 triệu rupiah (khoảng 1,48 triệu đồng). Phần còn lại chủ yếu dành cho vật liệu, khung, lưới, mái che và các thiết bị phục vụ khu nuôi chim.

Hai vợ chồng thay nhau chăm sóc, dọn dẹp nhà cho chim ở.

Việc làm riêng một khu chuồng chim trong sân sau cũng cho thấy cách nhiều người nuôi đang quan tâm hơn đến không gian sống của vật nuôi. Thay vì chỉ đặt chim trong những chiếc lồng nhỏ, khu vực này có thể được thiết kế rộng hơn để chim có chỗ bay, đậu và vận động.

Theo Animal & Veterinary Service Singapore, chuồng nuôi chim nên đủ rộng để chim có thể bay và vỗ cánh, đồng thời được bố trí thêm cầu đậu, đồ chơi và nơi ẩn náu. Với chuồng chim ngoài trời nên có các cành đậu tự nhiên, đồ chơi và những yếu tố giúp chim thực hiện các hành vi như kiếm ăn, leo trèo.

Với những gia đình có sân sau, khu chuồng chim vì thế có thể được làm như một phần của không gian sân vườn, kết hợp chỗ nuôi chim với cây xanh, tiểu cảnh và lối đi. Trường hợp của Husnal khá rõ cho cách này khi khu chuồng vừa là nơi nuôi chim, vừa trở thành một mảng xanh trong sân sau của căn nhà rộng 150 m².

Đáng chú ý, toàn bộ khu vực được Husnal thực hiện với chi phí khoảng 6,5 triệu đồng, bao gồm cả tiền mua chim và cây xanh. Đây cũng là một ví dụ cho thấy một không gian riêng cho thú cưng không nhất thiết phải quá tốn kém nếu tận dụng hợp lý diện tích và vật liệu.

Ảnh: TikTok NV.