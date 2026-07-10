Nhà cho thuê, nhà ở giá phù hợp, mã định danh bất động sản đưa vào dự thảo luật

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), trong đó đưa ra nhiều đề xuất mới liên quan đến phát triển nhà ở giá phù hợp, nhà ở cho thuê và số hóa dữ liệu bất động sản.

Nhà thương mại giá phù hợp, nhà cho thuê đang được bộ Xây dựng đưa vào Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản. Ảnh: HG

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) là lần đầu tiên bổ sung quy định riêng về phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh nguồn cung nhà ở tại nhiều đô thị vẫn chủ yếu tập trung ở phân khúc trung và cao cấp, trong khi sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của số đông người dân còn hạn chế. Cùng với đó, nhu cầu thuê nhà ngày càng gia tăng do quá trình đô thị hóa và dịch chuyển lao động.

Theo dự thảo, nhà ở cho thuê là công trình do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà thông qua ngân sách và Quỹ Nhà ở quốc gia.

Đối tượng được thuê trước hết là các nhóm đang được hưởng chính sách nhà ở xã hội như người thu nhập thấp, công nhân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên. Người lao động có nhu cầu về chỗ ở cũng có thể tiếp cận nguồn cung này theo các điều kiện được quy định.

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia, Bộ Xây dựng đề xuất cho phép chủ đầu tư sử dụng tối đa 20% tổng diện tích sàn để kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm tạo thêm nguồn thu và giảm giá thuê. Doanh thu từ hoạt động cho thuê cũng được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng.

Cùng với việc bổ sung các loại hình nhà ở mới, dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) tập trung vào mục tiêu nâng cao tính minh bạch của thị trường thông qua chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý là đề xuất áp dụng mã định danh điện tử đối với từng sản phẩm bất động sản. Đây là chuỗi ký tự gồm số và chữ được cấp riêng cho mỗi bất động sản và được quản lý trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nếu được triển khai, mỗi bất động sản sẽ có một “hồ sơ số” riêng, ghi nhận các thông tin về pháp lý, quyền sở hữu, lịch sử giao dịch và các biến động liên quan trong suốt vòng đời của tài sản.

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản, hướng tới hình thành hệ thống quản lý đồng bộ và kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Bên cạnh mã định danh điện tử, dự thảo cũng quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải có tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch trên hệ thống theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung các điều kiện đối với hoạt động chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc tổ chức lại doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án bất động sản nhằm tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển nhượng dự án thông qua hình thức mua bán doanh nghiệp.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 8/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, theo kế hoạch, tại kỳ họp tới, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 19 luật và nghị quyết quy phạm pháp luật. Nhiều dự án luật quan trọng được trình gồm Luật Đô thị đặc biệt, Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Dầu khí (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.