Toàn cảnh tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến mở rộng lên 10 - 12 làn xe

Theo đề xuất, dự án có chiều dài gần 30km trên địa bàn thành phố Hà Nội, bắt đầu từ nút giao Pháp Vân - nơi giao cắt với đường Vành đai 3 và kết thúc tại nút giao Đại Xuyên. Phương án nghiên cứu hướng tới mở rộng tuyến lên quy mô từ 10 - 12 làn xe, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông và nhu cầu vận tải trong những năm tới.