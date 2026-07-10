Toàn cảnh tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dự kiến mở rộng lên 10 - 12 làn xe
Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ phía Nam của Thủ đô, được đề xuất mở rộng lên 10-12 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 25.100 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và giảm áp lực ùn tắc.
10-07-2026
10-07-2026
10-07-2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kết quả nghiên cứu phương án mở rộng tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 25.100 tỷ đồng.
Theo đề xuất, dự án có chiều dài gần 30km trên địa bàn thành phố Hà Nội, bắt đầu từ nút giao Pháp Vân - nơi giao cắt với đường Vành đai 3 và kết thúc tại nút giao Đại Xuyên. Phương án nghiên cứu hướng tới mở rộng tuyến lên quy mô từ 10 - 12 làn xe, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông và nhu cầu vận tải trong những năm tới.
Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ liên tục gia tăng kể từ khi đưa vào khai thác. Theo đơn vị vận hành, tốc độ tăng trưởng lưu lượng bình quân đạt khoảng 6% mỗi năm.
Riêng năm 2024, lưu lượng xe quy đổi trung bình trên cả hai chiều đạt khoảng 85.000 xe/ngày đêm, vượt xa năng lực thiết kế khoảng 55.400 xe/ngày đêm. Vào các dịp lễ, Tết và cuối tuần, tuyến cao tốc thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc do áp lực giao thông lớn.
Theo phương án nghiên cứu, đoạn từ nút giao Pháp Vân đến Km182+400 sẽ xây dựng cầu cạn 6 làn xe trên dải phân cách giữa.
Đoạn từ Km182+400 đến Vành đai 4 sẽ bổ sung hai cầu cạn bố trí hai bên tuyến hiện hữu, mỗi cầu cạn gồm 3 làn xe. (Trong ảnh là khu vực đang thi công dự án Vành đai 4 giao với Pháp Vân - Cầu Giẽ).
Đối với đoạn từ Vành đai 4 đến Cầu Giẽ, quy mô được mở rộng lên 10 làn xe. Trong đó, đoạn từ Vành đai 4 đến nút giao Thường Tín sẽ xây dựng hai cầu cạn hai bên, mỗi cầu có 2 làn xe; đoạn từ Thường Tín đến Cầu Giẽ sẽ mở rộng nền đường hiện hữu sang hai bên, bổ sung thêm 2 làn xe mỗi phía.
Dự án cũng dự kiến bố trí 9 nút giao liên thông. Trong giai đoạn này sẽ đầu tư 7 nút giao, còn 2 nút giao sẽ được triển khai đồng bộ với dự án trục không gian quốc lộ 1A trong tương lai.
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 25.100 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 1.700 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 16.900 tỷ đồng, phần còn lại dành cho dự phòng, lãi vay và các chi phí liên quan.
Dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của tuyến cao tốc cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tăng cường kết nối với các tuyến vành đai và hệ thống giao thông liên vùng, đồng thời giảm áp lực ùn tắc trên một trong những tuyến đường bộ có lưu lượng phương tiện lớn nhất khu vực phía Bắc.
Theo Duy Khánh
Hà Nội Mới
Theo
Hà Nội Mới
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