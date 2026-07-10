VCRE được vinh danh "nơi làm việc tốt nhất châu Á"
Tối 09/07, tại Gem Center, TP.HCM, Nhà phát triển bất động sản Bản Việt (Viet Capital Real Estate) vừa được vinh danh giải thưởng danh giá “Best Companies to Work for in Asia 2026” – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 bởi tạp chí hàng đầu Châu lục – HR Asia bình chọn.
Trong năm nay, VCRE đã xuất sắc đạt số điểm vượt trội ở tất cả tiêu chí đánh giá của BTC để đạt được danh hiệu "Best Companies to Work for in Asia 2026" – Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 tại HR Asia Awards (HRAA).
Được biết, các ứng cử viên phải thông qua một quá trình đánh giá cực kỳ khắt khe của HR Asia để từng bước đạt được vị trí mà nhiều doanh nghiệp trên toàn châu lục hướng tới này. Theo đó, Ban giám khảo đã áp dụng bộ tiêu chí dành cho các thị trường nhân sự lớn tại châu Á, bao gồm: CORE (Collective Organisation for Real Engagement) để đánh giá về văn hóa, kỷ luật, năng lực quản lý, lãnh đạo và những sáng kiến nhạy bén; SELF (Heart, Mind, Soul) đánh giá mức độ gắn kết, lòng tự hào và cảm xúc khi làm việc; và GROUP (Think, Feel, Do) đo lường mức độ hợp tác của các thành viên với doanh nghiệp.
Đại diện phía Công ty cho biết, không dừng lại ở đây, sau khi nhận được công nhận từ tổ chức khu vực này, VCRE sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa sứ mệnh xây dựng một môi trường làm việc đáng tin cậy, nơi tất cả cán bộ nhân viên được tận hưởng đầy đủ những chính sách đãi ngộ như: thu nhập và khen thưởng, khám sức khỏe và chăm lo đời sống gia đình, giáo dục và phát triển nghề nghiệp, du lịch và giải trí cùng các phúc lợi tự nguyện khác…
Hành trình trở thành một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á
Trải qua hành trình hơn 19 năm hình thành và phát triển, VCRE đã và đang là một trong những công ty tiên phong tại Việt Nam kiến tạo các dự án bất động sản hàng hiệu mang phong cách boutique, đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam nói chung, cũng như mang lại cuộc sống tốt đẹp cho toàn thể cán bộ nhân viên nói riêng.
Danh hiệu một trong những "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" mới đây một lần nữa minh chứng cho tầm nhìn bền vững mà VCRE đã xây dựng trong nhiều năm qua.
Ông Võ Thành Lâm, Tổng Giám đốc VCRE chia sẻ: "Là một nhà phát triển bất động sản phân khúc boutique, VCRE chưa bao giờ đo lường thành công bằng quy mô và số lượng dự án ra mắt, mà bằng sự thấu đáo và tận tâm trong từng điểm chạm - một triết lý mà giờ đây chúng tôi nhận ra rằng, nó không chỉ giới hạn trong các dự án mà lan tỏa vào bên trong, định hình cách chúng tôi phát triển con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Định vị "boutique" chưa bao giờ dừng lại ở cách chúng tôi kiến tạo nên các công trình; đó còn thông qua việc tạo dựng môi trường để đội ngũ của mình trưởng thành: chọn chiều sâu phát triển con người thay vì chạy theo quy mô, chọn sự thấu cảm chân thành thay vì những quy trình rập khuôn và chọn sự thịnh vượng bền vững dài lâu của nhân sự thay vì những hiệu suất ngắn hạn. Đây chính là ý nghĩa đích thực mà giải thưởng từ HR Asia mang lại cho chúng tôi, minh chứng rằng một chuẩn sống cao cấp và một chuẩn mực làm việc tốt nhất hoàn toàn có thể khởi nguồn từ cùng một nền tảng – đó là sự tận tâm được đặt vào cả không gian sống lẫn con người."
VCRE chọn phát triển phân khúc boutique luxury như một hướng đi phù hợp với giá trị cốt lõi của mình: sự chọn lọc, tinh tế và tinh tuyển trong từng điểm chạm.
Đại diện Công ty cho biết thêm, boutique luxury không chỉ là gói gọn trong quy mô giới hạn, mà đó là một cách tiếp cận có chọn lọc hơn, tinh tế hơn, cá nhân hóa hơn để thổi vào mỗi dự án một bản sắc riêng. Điều đó cũng có nghĩa rằng ngay cả trong những dự án có quy mô lớn, tinh thần tinh tuyển vẫn có thể được nhà phát triển ứng dụng một cách ấn tượng nhờ vào đội ngũ chuyên nghiệp với năng lực và kinh nghiệm đã được bảo chứng ở các dự án mang thương hiệu quốc tế. Việc kiến tạo không gian sống đầy cảm hứng, lựa chọn đúng tiện ích – dịch vụ và thiết lập những trải nghiệm sống khiến khách hàng cảm thấy "thuộc về" chính là điều mà VCRE muốn được thị trường ghi nhớ.
Tương tự như vậy, giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" bảo chứng cho cam kết vững vàng của VCRE trong việc tiếp tục xây dựng một môi trường làm việc tích cực, bồi dưỡng nhân tài và kiến tạo những giá trị bền vững cho tương lai.
Thanh Niên Việt