Nhà chung của Xoài Non - Xemesis thuở còn mặn nồng: Biệt thự to đùng, thiếu gia thiết kế riêng 1 khu vực để chiều mỹ nhân

Mấy ngày vừa qua, mạng xã hội rần rần tin đồn rạn nứt của cặp đôi hot girl - streamer nổi tiếng Xemesis - Xoài Non 3 năm sau đám cưới thế kỷ. Đặc biệt, netizen thậm chí còn "soi" ra thời gian gần đây cô nàng liên tục check-in trong 1 căn chung cư lạ mà không phải tổ ấm của cô cùng ông xã streamer làm rộ lên nghi vấn cô đã chính thức chuyển ra ở riêng. Hiện người trong cuộc chưa lên tiếng đính chính nhưng những động thái trước đó của cả 2 bên khiến dân tình không thể không nghi ngờ đây là sự thật.

Hình ảnh nghi vấn là nhà mới của Xoài Non

Trước đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau trong căn biệt thự tiền tỷ được Xemesis "xuống tiền" mua thời mới cưới.

Cùng chiêm ngưỡng lại những hình ảnh từ tổ ấm của cặp đôi:

Mặt tiền của căn biệt thự

Vợ chồng Xemesis chuyển từ căn cư cao cấp xuống nhà mặt đất vào năm 2022, nam streamer "tậu" căn biệt thự có 6 phòng ngủ, 7 phòng tắm và 3 tầng lầu mỗi tầng rộng hơn 100m2 ở quận 2, TP.HCM. Trong clip chia sẻ hình ảnh về căn nhà, ông xã Xoài Non chia sẻ khi mua, đây hoàn toàn là nhà thô nên 2 vợ chồng phải làm lại tất cả mọi thứ.

Ngày khu vực sảnh tầng trệt, nam streamer để 1 kệ trưng bày bộ sưu tập giày hiệu đồ sộ và rượu quý vô cùng ấn tượng, vừa bước vào đã có thể thấy đẳng cấp của gia chủ. Ngoài ra, anh đặt thêm 1 chiếc ghế dài để tiện thay và thử giày trước khi đi ra ngoài.

Đi sâu vào trong chính là không gian phòng bếp. Điểm đặc biệt nhất của cả căn bếp, gia chủ đầu tư chiếc bàn ăn bằng đá nặng hơn 100kg mà theo Xemesis chia sẻ là "khá mắc tiền". Nội thất bếp hiện đại, toàn bộ hệ tủ đều được làm từ chất liệu gỗ cao cấp, sang trọng. Lý do anh để nhiều không gian trống ở tầng trệt đến vậy là mong muốn cho cún cưng của gia đình có không gian chạy nhảy.

Tầng 1 là không gian tiếp khách của gia chủ được thiết kế theo phong cách châu Âu sáng sủa, thanh lịch. Tone màu chủ đạo của phòng khách là trắng - be, cửa sổ lớn giúp căn nhà nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên. Các nội thất từ sofa đến tivi, bàn trà đều khá tối giản nhưng chắc chắn cũng có giá trị không nhỏ. Tổng thể tạo cảm giác gần gũi, ấm cúng cho tổ ấm của cặp đôi.

Không gian ấn tượng nhất căn nhà chắc hẳn là phòng làm việc của nam chủ nhân. Thiếu gia làng streamer đầu tư dàn máy tính xịn sò phục vụ công việc. Ngoài ra, anh còn trưng bày rất nhiều mô hình và những chiếc áo kỷ niệm các trận đấu gảm. Riêng căn phòng này anh chia sẻ mất hơn 3 tháng để hoàn thiện vì quá trình thiết kế vô cùng kỳ công. Hệ thống đèn led và dây điện được "giấu nhẹm" vô cùng tinh tế nên dù nhiều máy móc căn phòng vẫn trông rất gọn gàng.

Không gian nghỉ ngơi là nơi được 2 vợ chồng đầu tư nhất. Vẫn cùng phong cách thiết kế châu Âu, căn phòng tone trắng - be - nâu vô cùng rộng rãi và thoáng mát với nhiệu ô cửa sổ đón ánh nắng tự nhiên. Bên cạnh chiếc giường rộng hơn 3 mét, gia chủ còn trang bị thêm 1 không gian "chill" nho nhỏ đặt 1 bộ ghế sofa và bàn trà.

Đặc biệt, Xemesis chia sẻ anh đã quyết định chi tiền đập thông 3 phòng lầu 2 để vừa làm phòng ngủ vừa làm phòng để quần áo của 2 vợ chồng, mà chủ yếu cho Xoài Non bởi anh tiết lộ bà xã sở hữu tận hơn 600 bộ đồ và nhiều loại phụ kiện khác. Đây cũng là lý do Xemesis quyết định chuyển xuống nhà mặt đất để vợ có không gian để đồ rộng hơn. Ai chiều bà xã được như ông xã Xoài Non!

Cuối cùng, lầu 3 nam streamer tận dụng mở hẳn 1 phòng gym riêng với đầy đủ các trang thiết bị dụng cụ, máy tập chẳng khác nào các phòng tập chuyên nghiệp.