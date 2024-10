Nhà Đại Phát - Đối tác phân phối chính thức IXORA HO TRAM

Nhà Đại Phát – Đối tác chiến lược phân phối dự án IXORA HO TRAM by Fusion

Là một trong số ít những đại lý phân phối lựa chọn theo đuổi và chinh phục các bất động sản hạng sang, Nhà Đại Phát đã có gần một thập kỷ khẳng định vị thế của mình trên thị trường khi hợp tác, đồng hành cùng nhiều Chủ đầu tư uy tín cả trong nước lẫn quốc tế. Trong suốt những năm qua, Nhà Đại Phát luôn có mặt trong Top đầu những đơn vị phân phối chiến lược có doanh số tốt nhất. Theo lãnh đạo Nhà Đại Phát, đây chính là kết quả của một hành trình dài mà Nhà Đại Phát đã kiên định theo đuổi những dòng bất động sản cao cấp mang giá trị chiều sâu.

Trong những năm vừa qua, Nhà Đại Phát đã xây dựng nền tảng cho mô hình phát triển doanh nghiệp và phát triển con người, với giá trị cốt lõi là xây dựng văn hóa dịch vụ chuyên nghiệp của nhà môi giới bất động sản và tập trung cho đào tạo nhân lực.

Nhà Đại Phát tại sự kiện Kick-off dự án IXORA HO TRAM ngày 02/10

Với những nền tảng kinh nghiệm tích lũy và sự am hiểu tường tận về bất động sản cao cấp, Nhà Đại Phát tiếp tục được chọn làm đối tác chiến lược phân phối các dự án tại The Grand Ho Tram.

Ông Hoàng Đức Dũng – CEO Nhà Đại Phát chia sẻ về sự hợp tác này: "Bằng đam mê, am hiểu, nhiệt huyết và kinh nghiệm, Nhà Đại Phát sẵn sàng tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới tại The Grand Ho Tram với IXORA HO TRAM by Fusion".

IXORA HO TRAM by Fusion – Ngôi nhà nghỉ dưỡng đẳng cấp LUXURY toàn cầu

Nằm liền kề Sài Gòn, chỉ mất 2 giờ di chuyển để đến với không gian nghỉ dưỡng thanh bình, nơi giao hòa cùng thiên nhiên trong lành, một bên là bãi biển thơ mộng, một bên là 11.000 ha mảng xanh ngút ngàn của rừng nguyên sinh, mang đến những giây phút nghỉ ngơi thư giãn chất lượng, những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp và là tài sản đầu tư bền vững.

Cách sân bay quốc tế Long Thành chỉ 50 phút, từ đó dễ dàng kết nối với các điểm đến trong và ngoài nước, hứa hẹn đón dòng khách dồi dào từ sân bay mang lại. Với vị trí đặc biệt, dự án trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm second-home lý tưởng, một nơi tuyệt vời để tái tạo sức sống và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn bên bờ biển và rừng nguyên sinh.

Ixora Ho Tram - Nơi lý tưởng trở thành second-home mang lại giá trị sức khỏe, đẳng cấp và đầu tư bền vững

IXORA HO TRAM by Fusion nằm trong Tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram với tổng vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ USD, trên khu đất rộng 164 ha, ven bờ biển nguyên sơ của Hồ Tràm, là tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á.

Sở hữu căn nhà triệu đô trong tổ hợp tỷ đô.

Dự án tại Việt Nam phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, tính đến nay đã đầu tư 1,3 tỷ đô bao gồm: sân golf The Bluffs 86ha xếp hạng Top 35 thế giới, Casino rộng 5.000m², quần thể tiện ích phong phú với hơn 17 nhà hàng, 9 hồ bơi, wellness center, rạp chiếu phim, kid club, game center, night club, beach club, các thương hiệu khách sạn danh tiếng như InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach, và Ixora Ho Tram by Fusion - Giai đoạn 1. Trong tương lai còn có sân bay chuyên dụng 240ha và nhiều hạng mục tiện ích khác.

The Grand Ho Tram có 100% vốn FDI, thuộc sở hữu của Lodgis, là liên doanh giữa Quỹ đầu tư vốn cổ phần hàng đầu thế giới Warburg Pincus và VinaCapital. Lodgis Hospitality Holdings được thành lập năm 2016, chuyên phát triển danh mục bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp với hơn 5.500 phòng khách sạn tại Việt Nam và Đông Nam Á. Năm 2019, Lodgis sở hữu The Grand Ho Tram và đang phát triển quần thể này thành điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu khu vực.

Chủ nhân có thể ngắm biển từ trong chính căn villa Ixora Ho Tram

Với giá trị bền vững mà Ixora Ho Tram mang lại, đây không chỉ xứng đáng là một không gian nghỉ dưỡng chất lượng, cho thuê sinh lời, mà còn là nơi để sở hữu second home đẳng cấp toàn cầu. Sự hòa quyện hoàn hảo giữa vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên và các tiện nghi hiện đại tinh tế tạo nên một không gian lý tưởng để tái tạo sức sống. Đến Ixora Ho Tram sẽ tìm thấy cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn giữa không gian thanh bình.

