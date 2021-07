Nhà đầu tư đang “tháo chạy” ở những thị trường tỉnh nào?

Sau Tết Nguyên đán, tình trạng sốt đất cục bộ diễn ra ở nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang,… Không ít nhà đầu tư chẳng bỏ lỡ cơ hội, gom hàng, bán chênh, kiếm khoản tiền lời lớn. Tuy nhiên, dịch bệnh xuất hiện cùng với chính sách kiểm soát của nhiều địa phương, cơn sốt đất dần hạ nhiệt. Đến hiện tại, một số thị trường đang ghi nhận làn sóng không ít nhà đầu tư đang tìm cách thoát hàng.

Bắc Ninh

Một mảnh đất hơn 100m2 được một nhà đầu tư Bắc Ninh mua tại Từ Sơn, vào hồi năm 2020 với mức giá 6 tỷ nhưng hiện tại cắt lỗ còn 5,5 tỷ. Đến nay, nhà đầu tư này vẫn chưa tìm thấy khách.

Tình trạng rao cắt lỗ của một số nhà đầu tư cũng diễn ra tại nhiều khu vực Bắc Ninh như TP.Bắc Ninh, Yên Phong. Mức cắt lỗ dao động từ 10-15% giá trị lô đất mua vào. Nhiều lô đất đẹp tại huyện Từ Sơn từng được "hét" giá 40-45 triệu đồng nhưng đang được rao bán với mức giá từ 35-38 triệu đồng/m2.

Bắc Giang

Hơn 2 tháng trước, cứ dự án nào ở Bắc Giang xuất hiện đều rơi vào tình trạng "cháy hàng". Có những dự án chưa ra hàng, môi giới chỉ quảng cáo có suất ngoại giao như ở thị trấn Bích Động (Việt Yên, Bắc Giang), nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền mua cọc mà không quan tâm tới hợp đồng mua bán.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Bắc Giang là một trong ổ dịch lớn của cả nước khiến nhiều địa phương buộc phải phong toả. Đây cũng là lý do khiến một bộ phận nhỏ các nhà đầu tư đang đẩy hàng, thu hồi vốn.

Tình trạng rao bán cắt lỗ đất tại Bắc Giang diễn ra trên nhiều website và diễn đàn.

Hải Phòng

Cuối năm 2020, đầu năm 2021, Hải Phòng là một trong thị trường ghi nhận tình trạng sốt đất điển hình như huyện Thủy Nguyên khi thông tin nơi đây lên thành phố. Giá đất Thủy Nguyên năm 2021 đã tăng gấp 2, gấp 3 lần so với mức giá năm 2020. Giá đất tại mặt đường 359 thuộc xã Thủy Sơn, Thủy Đèo, An Lư đã tăng 50%. Các lô đất giáp UBND xã Núi Đèo có mức giá gần 100 triệu đồng/m2, giá đã tăng 150% so với đầu năm 2020.

Tuy nhiên, đến hiện tại, một môi giới tiết lộ, thị trường bất động sản Thủy Nguyên, một số nhà đầu tư xuống tiền vào giai đoạn sốt nóng đang phải "buông" hàng. Tại các khu Cửa Trại (xã Thủy Đường), Khau Da, Khang Dồi, Gò Gai (xã Thủy Sơn)…, giá đất đang giao dịch quanh mức 15-20 triệu đồng/m² nhưng lượng giao dịch thực tế thấp.

Hiện, một số môi giới đang bán cắt lỗ các lô đất, điển hình như lô đất mặt tiền lớn ở thị trấn Núi Đèo từng được rao bán với mức giá 90-100 triệu đồng/m2 thì từ tháng 4 đến nay, môi giới hạ giá xuống 60-70 triệu đồng/m2.

Ở đường Thủy Sơn, giá đất có lúc lên tới 120 triệu đồng/m2 thì với khách thiện chí, chủ nhà giả xuống 80 triệu đồng/m2. Nhiều khu vực như xã Gia Minh, Gia Đức, mức giá cũng quay về mốc 6-8 triệu đồng/m2. Dù tình trạng cắt lỗ diễn ra nhưng lượng giao dịch thực rất ít.

Nhà đầu tư từng đổ về Hải Phòng tìm kiếm hàng.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý I của batdongsan.com.vn, trong tháng 4, nhu cầu tìm kiếm của toàn thị trường giảm gần 18% so với tháng 3/2021. Trong đó, đất nền là phân khúc có lượt quan tâm giảm mạnh nhất, gần 21%.

Theo báo cáo này, các tỉnh/thành có mức giảm mạnh nhất là Hải Phòng (34%), Bắc Ninh (29%), Đà Nẵng (21%). Đây là những khu vực có cơn sốt đất diễn ra vào hồi đầu năm 2021.

Đơn vị nghiên cứu này cũng cho biết, đến tháng 5, sự suy giảm này tiếp tục diễn ra tại các tỉnh/thành. Trong đó, các địa phương có mức độ quan tâm giảm sâu nhất là: Bắc Giang (49%), Bắc Ninh và Hà Nam (46%), Vĩnh Phúc (38%), Đà Nẵng (36%), Quảng Nam (35%). Batdongsan.com.vn dự báo, có thể quý II cơn sốt đất nền về cơ bản đã được cắt.

Như vậy, nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, tình trạng cắt lỗ tại nhiều địa phương từng sốt nóng như Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ còn diễn ra.