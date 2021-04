Nhà đầu tư Mỹ đề xuất dự án điện khí “khủng” ở Sóc Trăng, công suất gấp 3 lần các dự án LNG tại Bạc Liêu và Long An

Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư Vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Sam Chan - Chủ tịch Millennium Energy Việt Nam, qua chuyến khảo sát tại một số địa phương trong tỉnh, công ty muốn đầu tư dự án điện khí có công suất 9.600 MW (gồm 2 giai đoạn) trên địa bàn tỉnh.

Công ty cam kết sẽ sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, công ty đề nghị tỉnh hỗ trợ khoảng 200 ha đất và các thủ tục pháp lý cần thiết…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn Công ty Millennium Việt Nam đến khảo sát và có ý định đầu tư tại tỉnh. Ông, cho biết, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng khuyến khích đầu tư vào điện khí, ngành năng lượng tái tạo.

Hiện khu công nghiệp Đại Ngãi và Mỹ Thanh đã nằm trong quy hoạch của tỉnh. Nếu công ty chọn đặt dự án tại 2 khu vực này sẽ rất thuận lợi.

Về phía tỉnh thống nhất cao với dự án và nếu công ty chọn để đầu tư thì tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện và hỗ trợ các thủ tục để triển khai dự án. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty cần có văn bản đề nghị cho đơn vị khảo sát chi tiết để lập dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ bàn và có văn bản đồng ý cho tập đoàn tiến hành khảo sát.

Trong đó, giao Ban Quản lý Khu công nghiệp và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tạo đầu mối giữa UBND tỉnh và công ty trong quá trình thực hiện. Về phía công ty toàn quyền thuê tư vấn thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sau khi khảo sát chi tiết, công ty phải có đề án chi tiết về chủ trương đầu tư dự án này để tỉnh trình Chính phủ phê duyệt. Tiếp đó, UBND sẽ có bản ghi nhớ chi tiết hơn, việc nào của UBND tỉnh thực hiện, việc nào của nhà đầu tư làm… nhằm đảm bảo sự thống nhất trong triển khai dự án.

Hiện nay, Việt Nam cũng đã có các dự án điện khí lớn đang được xây dựng. Trong đó có dự án điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Bạc Liêu thuộc Trung tâm nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu có tổng công suất 3.200 MW, tổng mức đầu tư 93.600 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD), Công ty Delta Offshore Energy Pte. Ltd (DOE) là chủ đầu tư dự án và Tập đoàn Bechtel (Mỹ) là tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay).

Đầu năm nay, tỉnh Long An cũng đã quy hoạch đầu tư dự án Nhà máy điện Long An I và Long An II sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) có tổng công suất dự kiến 3.000MW, bao gồm 2 nhà máy Tuabin khí chu trình hỗn hợp, công suất mỗi nhà máy 1.500MW.

Ước tính tổng mức đầu tư hai nhà máy điện và hệ thống kho chứa LNG khoảng 3,13 tỷ USD, cả 2 nhà máy dự kiến sẽ đặt ở xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Với công suất 9.600 MW, dự án mà nhà đầu tư Millennium Energy Việt Nam đề xuất sẽ lớn gấp 3 hai dự án kể trên.