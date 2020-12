Nhà đầu tư nhanh tay chọn Fenix City đón sóng cao tốc

Xu hướng các nhà đầu tư bất động sản hiện nay



Trong một bài chia sẻ gần đây, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam có nhận định về những dự án được đầu tư tốt, hoàn thành hạ tầng và có đầy đủ pháp lý (có sổ đỏ) được các nhà đầu tư quan tâm và giao dịch mạnh. Tại Tây Nam Bộ, lượng cung ra thị trường khoảng 500 sản phẩm đất nền, tiêu thụ đạt 65%.

Các chuyên gia trong giới cũng từng so sánh thị trường địa ốc Tây Nam Bộ như vùng đất của "chín con rồng đang ngủ đông", chỉ đợi các nhà đầu tư đánh thức. Dẫu trên thực tế giá trị BĐS nơi này chưa thể sánh ngang với một số tỉnh thành khác nhưng vẫn cho thấy sức hấp dẫn rõ rệt. Bất động sản Tây Nam Bộ lại tăng ấn tượng, trở thành điểm đến mới của các ông lớn ngành địa ốc với những lợi thế như giá tốt, đất sạch cùng dư địa dồi dào.

Bên cạnh đó, làn sóng Nam tiến của các nhà đầu tư BĐS miền Bắc vẫn vô cùng rầm rộ và họ dần chuyển hướng tìm kiếm và khai thác về khu vực Tây Nam Bộ. Đây chính là lý do khiến các nhà đầu tư phía Bắc không ngần ngại mở hầu bao rót vốn vào BĐS miền Tây.

Chuộng đất nền, có tiềm năng sinh lời cao, không ngại đầu tư từ xa cùng nguồn tài chính vững mạnh khiến các nhà đầu tư miền Bắc dần trở thành khách vip của nhiều dự án vùng Tây Nam Bộ. Điều này cũng dễ lý giải bởi người giàu miền Bắc ngày càng gia tăng, dẫn đến nhu cầu đầu tư cho ngôi nhà thứ 2, thứ 3 ngày càng lớn. Trong khi đó, vùng đất Tây Nam Bộ lại đáp ứng được nhu cầu dễ mua, dễ bán và hội tụ nhiều thương hiệu lớn uy tín.

Khu đô thị tiện ích mới Fenix City đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư

Dự án khu đô thị tiện ích mới Fenix City không những là khu nhà phố cao cấp mà còn đảm bảo gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư. Nắm bắt nhu cầu thị trường, chủ đầu tư nhanh nhạy miền Tây liên tiếp tung hàng giới thiệu những sản phẩm chất lượng.

Khu đô thị tiện ích mới Fenix City tích hợp đầy đủ, đồng bộ các tiện ích nội khu như: công viên, trường học quốc tế, sân tập thể dục ngoài trời và trong nhà, khuôn viên ven sông, khu chợ đêm & chợ du lịch, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu thư giãn...Đặc biệt, Fenix City còn gây ấn tượng bởi mảng xanh rộng lớn trên tổng diện tích lên tới hàng chục hecta, được bao quanh bởi hệ thống sông Hậu.

Như vậy, mọi sinh hoạt, tầm nhìn của cư dân ở đây đều gắn liền với sông nước và thừa hưởng trọn vẹn sự trong lành, mát mẻ. Từ đó có thể thấy, khu đô thị tiện ích mới Fenix City là một dự án được quy hoạch xây dựng bài bản, sở hữu vị trí đẹp nên khả năng gia tăng giá trị cho khách hàng là rất lớn.

Hạ tầng hoàn thiện - điểm sáng thu hút đầu tư tại dự án Fenix City

Ngày nay, rất nhiều người trẻ miền Tây quan tâm rất nhiều về không gian sinh hoạt hiện đại với nhiều tiện ích. Xu hướng nhân viên văn phòng đều rất thích mua sắm, ăn uống, giải trí tại các khu đô thị phức hợp. Nơi có các shophouse đa dạng nhiều dịch vụ, có thể đáp ứng nhu cầu "all in one" bất cứ lúc nào. Không những thế, người lớn tuổi cũng rất quan tâm đến các dự án như khu đô thị tiện ích mới Fenix City, bởi đây là cơ hội tốt để họ đầu tư, tạo tài sản cho con cháu, cũng có thể an cư lúc về già. Hơn nữa, giá đất ở đây đang rất mềm nên có thể sinh lời tốt chỉ cần trả trước 239tr ký hợp đồng, còn lại ngân hàng cho vay đến 20 năm. Đối với các bạn trẻ chỉ cần ký HĐ sau đó vay trả góp chỉ dưới 5tr/tháng, có thể nói đây là cơ hội hiếm hoi giúp các bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ dễ dàng sở hữu cho mình và gia đình một bất động sản như ý.

Với những sản phẩm, dịch vụ đa dạng tại khu đô thị tiện ích mới Fenix City, Gia Bình Group sẽ mang đến những lựa chọn thuyết phục cho các nhà đầu tư nói chung và giới đầu tư nói riêng.