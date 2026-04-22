Nhà đầu tư quan tâm Thanh Phú Centre Point tìm cơ hội tại sự kiện “Khơi dòng Hội Phú”

Khu Tây TP.HCM đang nổi lên như một trục tăng trưởng khi các tuyến hạ tầng liên vùng dần hoàn thiện, kết nối trực tiếp TP.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, Bến Lức được xem là điểm trung chuyển quan trọng, nơi hội tụ dòng dịch chuyển dân cư, công nghiệp và logistics.

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia, lợi thế vị trí và hạ tầng chỉ tạo ra nền tảng ban đầu. Yếu tố quyết định giá trị dài hạn của bất động sản vẫn nằm ở khả năng hình thành hoạt động kinh tế và nhu cầu tiêu dùng ngay tại khu vực.

Sự kiện "Khơi dòng Hội Phú - The First Selection" do BIM Land tổ chức tập trung vào chính câu hỏi: một khu đô thị cần được quy hoạch như thế nào để có thể vận hành thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở tiềm năng.

Tại sự kiện, Thanh Phú Centre Point được giới thiệu như một mô hình phát triển hướng tới việc tạo lập dòng người và hoạt động thương mại nội khu. Dự án được quy hoạch với các cấu phần có khả năng thu hút và duy trì dòng khách như trung tâm thương mại, quảng trường sự kiện, không gian lễ hội, tuyến phố thương mại và hệ tiện ích cộng đồng. Các cấu phần này được tổ chức theo một cấu trúc liên hoàn, nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng tần suất quay lại của khách.

Dự án được tư vấn quy hoạch bởi Broadway Malyan và thiết kế kiến trúc bởi Codinachs Architects, các đơn vị quốc tế có kinh nghiệm triển khai nhiều dự án đô thị và tổ hợp phức hợp tại nhiều thị trường. Cách tiếp cận của các đối tác không chỉ dừng ở việc định hình hình ảnh đô thị, mà hướng tới xây dựng một cấu trúc không gian có khả năng vận hành thực tế, nơi các hoạt động giao thương, sinh hoạt và trải nghiệm được tổ chức đồng thời trong cùng một tổng thể.

Cách tiếp cận này hướng tới việc hình thành dòng tiêu dùng tại chỗ, yếu tố được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong giai đoạn hiện tại, khi thị trường không còn đánh giá dự án chỉ qua vị trí hay quy mô.

Hội Phú: Cơ hội tiếp cận sớm trong lõi giao thương

Trong tổng thể dự án, Hội Phú được giới thiệu là phân khu thấp tầng mở màn, quy mô khoảng 5,19 ha với 607 sản phẩm nhà phố. Phân khu này nằm trực tiếp trong lõi tiện ích trung tâm, kề cận các cấu phần được kỳ vọng tạo dòng khách như Mega Mall, quảng trường sự kiện và các không gian trải nghiệm. Đây là khu vực được định vị để hình thành nhịp giao thương sớm, đóng vai trò kích hoạt hoạt động cho toàn dự án.

Tổ chức không gian của phân khu Hội Phú cho phép linh hoạt giữa nhu cầu ở, kinh doanh, dịch vụ...

Sản phẩm tại Hội Phú được thiết kế theo mô hình hai mặt thoáng, cho phép linh hoạt giữa nhu cầu ở, kinh doanh và khai thác. Cách tổ chức không gian và tiếp cận được tối ưu để phù hợp với nhiều kịch bản sử dụng, từ vận hành cửa hàng, dịch vụ đến cho thuê trong các giai đoạn khác nhau của thị trường.

Theo các đơn vị phân phối, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng chú trọng khả năng khai thác thực tế, những sản phẩm nằm trong khu vực có thể hình thành dòng khách sớm thường có lợi thế rõ rệt. Hội Phú, với vị trí trong lõi hoạt động của dự án, được xem là một trong những phân khu phản ánh trực tiếp cách Thanh Phú Centre Point vận hành trong tương lai.

Tín hiệu thị trường từ sự quan tâm thực tế

Nhận định trên cũng được chia sẻ từ góc nhìn nhà đầu tư tham dự sự kiện. Chị Phan Thị Lê Dung, nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết: "Theo tôi thấy phía Tây dư địa nhiều, cơ sở hạ tầng phát triển. Đầu tư vào giai đoạn đầu tiên này tôi thấy sẽ tiềm năng hơn."

Theo chị Dung, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở vị trí, mà ở thời điểm tham gia thị trường. Những dự án có khả năng hình thành hoạt động sớm thường giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian chờ đợi và có thêm cơ sở để kỳ vọng vào khả năng khai thác trong tương lai.

Phối cảnh Cầu Rồng tại Thanh Phú Centre Point lấy cảm hứng từ đồng bằng sông Cửu Long

Các phương án tài chính và chính sách dự kiến dành cho khách hàng quan tâm dự án trong giai đoạn đầu cũng là một trong những nội dung được quan tâm tại sự kiện. Theo đó, sự kiện đã giới thiệu các đối tác ngân hàng của dự án như Vietcombank và MB Bank, cùng các phương án hỗ trợ tài chính trong thời gian đầu, giúp nhà đầu tư linh hoạt hơn trong việc cân đối dòng tiền.

Bên cạnh đó, một số chính sách khuyến khích sớm như ưu đãi theo thời điểm tiếp cận và các hỗ trợ chi phí vận hành ban đầu cũng được giới thiệu tại sự kiện, mang đến thêm lựa chọn tham khảo cho khách hàng.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động tri ân "99 Chìa khóa vàng" cùng các phần quà trải nghiệm nghỉ dưỡng cũng được triển khai, góp phần tăng tính kết nối và trải nghiệm cho khách tham dự.

Sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư tại sự kiện cho thấy mức độ chú ý ngày càng rõ nét đối với khu vực cửa ngõ phía Tây TP.HCM. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn chọn lọc, những dự án có khả năng hình thành hoạt động thương mại và nhịp sống từ sớm được xem là yếu tố quan trọng trong việc tạo lập giá trị dài hạn.

Thanh Phú Centre Point, với định hướng phát triển theo mô hình đô thị giao thương tích hợp, đang được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một điểm đến mới tại khu Tây - nơi các hoạt động sống, kinh doanh và trải nghiệm có thể cùng vận hành trong một hệ sinh thái đồng bộ.