Nhà đầu tư tháo chạy khỏi LDG, cổ phiếu liên tục giảm sàn trắng bên mua, "chồng chất" bán sàn gần 6% công ty

Ngay phiên đầu tuần 29/7, nhiều cổ phiếu chứng kiến mức rơi mạnh xuống giá sàn ngay sau khi mở cửa giao dịch. Một trong số đó là mã LDG của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. Thị giá giảm hết biên độ 6,7% xuống 2.100 đồng/cp.



Đây là phiên thứ 3 liên tiếp thị giá giảm sàn "trắng bên mua". Áp lực bán không ngừng gia tăng, tính đến gần cuối phiên sáng 29/7 đã có 16 triệu cổ phiếu (tương đương khoảng 6% lượng cổ phần lưu hành) bị chất bán giá sàn nhưng không có lệnh mua đối ứng.

Tính từ đầu năm 2024 tới nay, thị giá LDG mất gần 30%.

Đà giảm mạnh khởi phát sau thông tin LDG bị yêu cầu mở thủ tục phá sản. Trong tuần trước, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai quyết định mở thủ tục phá sản với LDG. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai cũng ra Quyết định chỉ định Công ty hợp danh quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là: CTCP Đầu tư LDG. Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có trách nhiệm tạm ứng chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho Uy Nam.

Quyết định mở thủ tục phá sản với LDG liên quan đến khoản nợ chưa thống nhất giữa Công ty LDG và Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. LDG đã thực hiện thanh toán cho Phúc Thuận Phát đến 95% giá trị quyết toán của các hợp đồng. Tuy nhiên, giữa Phúc Thuận Phát và LDG vẫn còn một số khoản nợ tồn đọng chưa được hoàn tất.

Trong thông báo phản hồi của LDG đến cổ đông, công ty khẳng định "không mất khả năng thanh toán" và vẫn đang đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ tài chính. LDG cho biết, đã và đang tiếp tục nỗ lực đàm phán, trao đổi để thống nhất với các đối tác nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của các bên có liên quan.

Cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố, tình kinh doanh doanh kém sắc

Liên tục những thông tin kém tích cực ập đến tới LDG. Hồi tháng 11/2023, Cựu Chủ tịch HĐQT LDG Nguyễn Khánh Hưng đã bị bắt về tội "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Tới ngày 11/4, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm (45 tuổi, cựu Phó Tổng giám đốc LDG) để điều tra về tội lừa dối khách hàng trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh.

Ngoài việc bị bắt tạm giam nói trên, ông Nguyễn Khánh Hưng còn bị xử phạt vì bán "chui" hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG trong tháng 8/2023. Giao dịch này sau đó đã bị hủy bỏ, đồng thời cá nhân ông Hưng bị phạt hơn 500 triệu đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, vị này đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cổ đông về hành vi giao dịch "chui", khẳng định đây là sơ xuất cá nhân của mình và thư ký. Ông Hưng nhấn mạnh không có toan tính hay thủ thuật gì về vấn đề nay, đã làm việc với UBCKNN và nhận quyết định xử phạt.

Về tình hình kinh doanh, trong năm 2024, LDG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên tình hình vẫn tương đối khó khăn. Kết thúc quý 1, LDG ghi nhận doanh thu thuần âm hơn 130 tỷ đồng do bị giảm trừ. Kết quả, lỗ sau thuế tới gần 125 tỷ đồng.

Theo BCTC, tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của LDG đạt 7.200 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tài sản ngắn hạn là 4.761 tỷ, gồm gần 7 tỷ tiền mặt. Giá trị hàng tồn kho vào cuối quý 1/2024 đạt hơn 999 tỷ đồng.