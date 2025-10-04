Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình

04-10-2025 - 00:11 AM | Thị trường chứng khoán

Ngày 3/10, theo một nguồn tin của phóng viên, đã có một số nhà đầu tư tiền số AntEx trình báo Công an TP Hà Nội về những nghi vấn bất minh của dự án này.

Nhà đầu tư trình báo công an về dự án tiền số có vốn góp của Shark Bình- Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh dự án tiền số AntEx, theo một nguồn tin của phóng viên Tiền Phong , đã có một số nhà đầu tư trình báo tới Công an TP Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đã tiếp nhận và làm việc với nhà đầu tư để xác minh làm rõ những nội dung tố cáo.

Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao về dự án tiền số AntEx có liên quan tới Chủ tịch tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình). Sự việc này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trước thông tin từ dư luận, ông Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân, với tư cách nhà đầu tư và người góp vốn.

Dự án tiền số AntEx (token AntEx) ra mắt khoảng tháng 9/2021 và từng được giới thiệu là một hệ sinh thái Blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, tiền số AntEx liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng.

Đáng chú ý, dự án có sự góp mặt của quỹ NextTech/Next100 do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) sáng lập trong vai trò nhà đầu tư.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bitcoin, Ethereum đồng thuận bứt phá, vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu vượt mức 4 nghìn tỷ USD

Bitcoin, Ethereum đồng thuận bứt phá, vốn hóa thị trường tiền số toàn cầu vượt mức 4 nghìn tỷ USD Nổi bật

Cá mập, cá voi đua nhau đổ hàng tỷ USD gom vàng, bạc giữa cơn sốt giá

Cá mập, cá voi đua nhau đổ hàng tỷ USD gom vàng, bạc giữa cơn sốt giá Nổi bật

PV Power (POW) gây sốc: Bán 726 triệu cổ phiếu giá “rẻ” hơn thị trường gần 30%

PV Power (POW) gây sốc: Bán 726 triệu cổ phiếu giá “rẻ” hơn thị trường gần 30%

00:09 , 04/10/2025
Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Tuần 29/9 - 3/10: Khối ngoại thẳng tay bán tiếp 7.600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

00:08 , 04/10/2025
Một thế lực tung gần 700 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

Một thế lực tung gần 700 tỷ "gom" cổ phiếu Việt Nam trong phiên cuối tuần

23:54 , 03/10/2025
Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Nâng hạng là bước khởi đầu, chúng ta còn phải duy trì vị thế và hướng tới những bước cao hơn

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Nâng hạng là bước khởi đầu, chúng ta còn phải duy trì vị thế và hướng tới những bước cao hơn

17:37 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên