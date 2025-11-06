Nhà đầu tư từng dự đoán chính xác khủng hoảng 2008 có bước đi gây sốc cho thị trường: Đặt cược 1 tỷ USD chống lại cổ phiếu Nvidia và Palantir, cảnh báo bong bóng sắp nổ tung

Nhà đầu cơ nổi tiếng Michael Burry.

Mở màn cho lần trở lại, Burry viết một dòng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Đôi khi, chúng ta thấy bong bóng. Đôi khi, có điều gì đó cần làm. Đôi khi, nước đi duy nhất để thắng là không chơi.” Câu cuối cùng là lời thoại từ phim WarGames (1983), khi một siêu máy tính AI mô phỏng hàng ngàn kịch bản chiến tranh hạt nhân và kết luận rằng không có chiến thắng - mọi con đường đều dẫn đến hủy diệt. Chia sẻ của Burry không chỉ là một lời cảnh báo thị trường, mà còn cho thấy ông coi cuộc đua AI hiện tại là một trò chơi nguy hiểm.

Không dừng lại ở những lời nói mơ hồ, Burry còn cập nhật ảnh đại diện và tiểu sử cá nhân với dòng chữ "Cassandra Unchained: Missteps to Mayhem, Coming December 2025, Stay Tuned." Đây là một sự kết hợp giữa thần thoại Hy Lạp và một bài phát biểu ông từng thực hiện năm 2011, nơi ông kể lại cách mình đã nhận ra bong bóng bất động sản trước 2008 và đặt cược ngược dòng. Giống như tiên tri Cassandra bị nguyền rủa vì nói sự thật mà không ai tin, Burry lại một lần nữa cảnh báo trong đơn độc.

Trong loạt bài đăng gần đây, ông sử dụng hình ảnh trong phim Star Wars cùng dòng chữ châm biếm: “Đây không phải là những biểu đồ bạn đang tìm. Hãy tiếp tục công việc của mình đi.”

Kèm đó theo là 3 biểu đồ cho thấy lý do vì sao ông hoài nghi làn sóng AI, bao gồm tốc độ tăng trưởng của Amazon, Alphabet trong mảng điện toán đám mây đang chậm lại, chi tiêu vốn của các đại gia công nghệ Mỹ đang tăng vọt - tương tự giai đoạn trước bong bóng dot-com và khủng hoảng tài chính 2008, và cuối cùng là chuỗi giao dịch chéo giữa Nvidia, OpenAI, Oracle, Microsoft… như thể một vòng tròn khép kín đầu cơ nội bộ.

Không chỉ dừng lại ở lời nói và meme, Burry còn đặt cược lớn. Trong báo cáo danh mục đầu tư quý III vừa công bố, Scion Asset Management đã mua quyền chọn bán cho 1 triệu cổ phiếu Nvidia và 5 triệu cổ phiếu Palantir, với tổng giá trị danh nghĩa lần lượt là 187 triệu USD và 912 triệu USD. Đây là 2 cái tên nổi bật nhất trong làn sóng AI và cũng là hai trong số những cổ phiếu được kỳ vọng nhiều nhất trên thị trường hiện tại. Đáng chú ý, cả danh mục đầu tư của Scion chỉ có 8 khoản nắm giữ, trong đó 4 vị thế trực tiếp chỉ chiếm tổng cộng 68 triệu USD, cho thấy mức độ tập trung cao độ vào 2 khoản đặt cược chống lại cơn sốt AI.

Các cổ phiếu Nvidia và Palantir đã giảm lần lượt 4% và 8% ngay sau khi thông tin này được công bố vào phiên 5/11. Điều này khiến CEO của Palantir, Alex Karp, phải lên tiếng phản ứng và chất vấn vì sao Burry lại chống lại các công ty “đang tạo ra toàn bộ lợi nhuận.”

Tuy nhiên, với những mức định giá khổng lồ, Nvidia vừa chạm ngưỡng vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, còn Palantir được định giá gần 500 tỷ USD, không khó để hiểu vì sao Burry tin rằng rủi ro sụp đổ có thể đến nếu các kỳ vọng không được đáp ứng.

Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại AJ Bell, nhận định: “Burry rõ ràng đang theo đuổi niềm tin mãnh liệt với một danh mục đầu tư rất bất thường, bao gồm các vị thế bán khổng lồ nhắm vào hai cổ phiếu AI nổi bật, tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD.” Nhưng ông cũng cảnh báo rằng nếu Nvidia và Palantir tiếp tục gây ấn tượng với nhà đầu tư, cộng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, thì Burry có thể bị "cuốn phăng bởi đà tăng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi thanh khoản."

Daniel Bustamante, nhà sáng lập và CIO tại Bustamante Capital Management, cũng tán đồng quan điểm với Burry: “Chi tiêu vốn của nhóm cổ phiếu 'Magnificent Seven' đang ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận, nhà đầu tư nhỏ lẻ chen chân vào quá đông, còn nợ ký quỹ thì đang ở mức cao kỷ lục. Cứ như thể mọi thùng xăng đều đã được đổ đầy và chỉ cần một que diêm là đủ để thổi bùng đám cháy.”

