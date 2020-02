Nhà khoa học Stanford "mách nhỏ" 12 thói quen đơn giản giúp bạn làm việc hiệu quả hơn: Muốn thành công, hãy bắt đầu từ điều nhỏ bé nhất!

Với kinh nghiệm hơn 20 năm nghiên cứu về cách duy trì thói quen, ông cho rằng để tạo dựng những thói quen mới, chìa khóa của thành công là bắt nguồn từ những điều nhỏ bé nhất. "Nhỏ nhưng có võ đấy!", ông hài hước chia sẻ.



Từ năm 1998, Tiến sĩ Fogg đã tiến hành các nghiên cứu và điều hành phòng thí nghiệm Thiết kế Hành vi để tìm ra cách các thói quen được hình thành và quan trọng hơn là cách để chúng trở nên quen thuộc trong cuộc sống. Đồng thời, ông cũng là huấn luyện riêng của hơn 40.000 người trong nghiên cứu của mình.



"Tất cả đều bắt đầu từ những bước đi đầu tiên", Fogg viết trong cuốn sách Tiny habits: The small changes that change everything của mình.